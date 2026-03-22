Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên hẹn đua xe, mang theo hung khí

TPO - 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên nền tảng TikTok để rủ rê, hẹn nhau tụ tập đua xe, mang theo hung khí tại khu vực thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Sự việc may mắn được Công an xã Can Lộc ngăn chặn kịp thời.

Ngày 22/3, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép, mang theo hung khí nguy hiểm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên nền tảng TikTok để rủ rê, hẹn nhau tụ tập đua xe tại khu vực thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch, các đối tượng sẽ tập trung vào tối 21/3, chuẩn bị xe máy và mang theo hung khí, di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A.

Quá trình xác minh cho thấy, nhóm này đã chuẩn bị 2 dao tự chế dạng “phóng lợn” cùng một số công cụ khác, tiềm ẩn nguy cơ gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn xã hội.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Can Lộc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 9 đối tượng liên quan để làm việc, qua đó kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để xảy ra hậu quả phức tạp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

