CSGT dùng xe chuyên dụng 'chạy đua với thời gian', cứu nạn nhân nguy kịch

Ngọc Tú
TPO - Nghe tiếng kêu cứu của người đàn ông bên vệ đường, tổ CSGT địa bàn Tương Dương (Nghệ An) lập tức dừng lại rồi sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

Video CSGT tổ địa bàn Tương Dương (Nghệ An) sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân bị tai nạn nguy kịch đi cấp cứu kịp thời.

Tối 21/3, Tổ Cảnh sát Giao thông (CSGT) địa bàn Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa dùng xe chuyên dụng đưa một người phụ nữ bị chấn thương nặng đi cấp cứu. Qua đó, nạn nhân đã được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều 20/3, Tổ CSGT địa bàn Tương Dương khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Tương Dương, phát hiện bên vệ đường có người kêu cứu. Sau khi tổ công tác tiếp cận, người này cho biết có một người phụ nữ bị tai nạn nặng nên nhờ CSGT đưa đi cấp cứu.

Bà Pòm bị tai nạn chảy máu nhiều ở đầu, tình trạng nguy hiểm.
fb7af4b6-d483-4313-a521-0577eb8ef253.jpg
Tổ CSGT địa bàn Tương Dương lập tức sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó, nạn nhân là bà Lô Thị Pòm (SN 1962, trú tại bản Thạch Dương, xã Tương Dương) vừa bị ngã với chấn thương nặng ở đầu, máu chảy rất nhiều, tình trạng nguy hiểm.

Sau khi xác định tình trạng vết thương, tổ CSGT lập tức sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân Pòm đến Trung tâm Y tế Tương Dương để cấp cứu. Nhờ đó, các y, bác sĩ tại trung tâm y tế đã kịp thời cứu chữa, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch, sớm phục hồi vết thương.

Ngày 21/3, người thân gia đình nạn nhân Lô Thị Pòm đã viết thư gửi lời cảm ơn tới Tổ CSGT địa bàn Tương Dương, Đội CSGT Đường bộ Số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Xem thêm

Cùng chuyên mục