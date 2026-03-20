Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe bán tải là ô tô con hay ô tô tải pickup

TPO - Trước những băn khoăn, thắc mắc của người dân, Cục CSGT vừa có hướng dẫn phân biệt xe bán tải là ô tô con hay ô tô tải pickup.

Một số tài khoản mạng xã hội thắc mắc về việc "xe bán tải" bị cấm giờ cao điểm.

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn, thắc mắc về việc "xe bán tải" hiện nay được xếp vào ô tô con bán tải (xe pickup) hay xe tải pickup.

Theo Cục CSGT, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì việc phân loại xe Pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường).

Trong đó, đã phân loại ô tô pick up (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 2 loại: Ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53); Ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

Chủ phương tiện có thể phân biệt 2 loại xe trong "Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu".

Đại diện Cục CSGT cho biết, cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con Pickup hay ô tô tải Pickup và được ghi trên "Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu" hoặc "Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" (có hình ảnh kèm minh họa theo).

"Để xác định ô tô của mình là xe ô tô con Pickup hay ô tô tải Pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên "Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" để xem loại phương tiện của mình là loại nào" - đại diện Cục CSGT thông tin.