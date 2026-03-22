Tám lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn ở Nhật Bản

Bình Giang
TPO - Ngày 21/3, tám lao động Việt Nam đã gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được chăm sóc ở bệnh viện. Ba người còn lại được cứu và không bị thương.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình và phối hợp triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Các cơ quan chức năng sở tại cho biết, vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 21/3, lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui nhận được thông báo về tai nạn do sóng lớn ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni, khiến một số người bị sóng cuốn xuống biển. Phía Nhật Bản đã lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Đại sứ quán Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với các công dân được cứu để kịp thời hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầy đủ đối với công dân Việt Nam. Hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích.

Bộ Ngoại giao cho biết đang khẩn trương phối hợp với làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương sở tại, các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục thúc đẩy công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo gia đình nạn nhân để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lưu ý công dân đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản không ra biển khi có giông bão, không đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh, địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo bản tin của NHK, 8 người là thực tập sinh kỹ năng, gặp nạn khi đang câu cá.

