Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ lất phất

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (22/3), miền Bắc tiếp tục hình thái nhiều mây, sáng và đêm có thể xuất hiện mưa nhỏ lất phất, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác trong hôm nay (22/3).

Dự báo ngày mai (23/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết như hôm nay, từ ngày 24/3, miền Bắc hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực miền Trung trời nắng, ít mưa.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.

