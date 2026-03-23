Công an Vĩnh Long bác thông tin nam sinh tự tử vì bị phát hiện dùng phao thi

Cảnh Kỳ
TPO - Theo cơ quan công an, thông tin “nam sinh tại Vĩnh Long bị cô giáo phát hiện dùng phao, bị nặng lời nên tự tử” không liên quan đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “nam sinh tại Vĩnh Long bị cô giáo phát hiện dùng phao, bị nặng lời nên tự tử”.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua xác minh, vụ việc không liên quan đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long như các bài viết đã đăng tải trên mạng xã hội. Dù vậy, việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục và tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo, bịa đặt là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính đến 10 triệu đồng. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, thận trọng trong việc đăng tải và chia sẻ thông tin, chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống.

