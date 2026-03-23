Người cha 'đổi mạng' cứu hai con thoát khỏi dòng nước xoáy trên biển

TPO - Thấy hai con bị sóng biển cuốn ra xa trong lúc tắm, anh N. đã không ngần ngại lao mình xuống dòng nước dữ. Sau khi đưa được các con vào bờ an toàn, người cha đã kiệt sức và bị sóng biển nhấn chìm.

Ngày 23/3, một lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đau lòng khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh N.P.N (42 tuổi, ngụ tại xã Cam Lâm).

img-3421.jpg
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh T. Liêm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22/3, anh N. cùng gia đình ra khu vực bãi biển đối diện khu đô thị Golden Bay Cam Ranh 1 để tắm biển. Đến khoảng 17h, trong lúc đang vui chơi, hai con ruột của anh N. bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa, rơi vào tình trạng chới với nguy kịch.

Ngay lập tức, anh N. đã lao ra giữa dòng nước để cứu các con. Bằng nỗ lực phi thường của người cha, anh đã lần lượt đưa được hai con vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do quá đuối sức sau cuộc vật lộn với sóng dữ, anh N. đã bị dòng nước nhấn chìm ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, những người dân tắm biển gần đó đã nhanh chóng bơi ra đưa anh N. lên bờ và tiến hành sơ cứu tại chỗ, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo lãnh đạo xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông tử vong là lao động chính, vợ không có công việc ổn định. Hôm xảy ra vụ việc, gia đình bốn người, cùng một người thân đi tắm biển thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hồ Nam
#Tử vong #Thương tâm #Đuối nước #Đổi mạng #Khánh hoà

