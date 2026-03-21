Nam sinh ở Tuyên Quang nhảy cầu Tình Húc tử vong

TPO - Chiều 21/3, trên địa bàn phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ việc một nam sinh 14 tuổi nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, khi lưu thông qua cầu Tình Húc (cây cầu bắc qua sông Lô, nối liền phường Nông Tiến và phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang), người dân bất ngờ phát hiện một nam giới nhảy từ trên cầu xuống sông.

Sự việc khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng hốt, lập tức tri hô và báo tin tới chính quyền địa phương.

Sau 2 giờ tìm kiếm lực lược chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ông Đỗ Đình Đạt – Chủ tịch UBND phường An Tường xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết ông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, nạn nhân sinh năm 2012, là học sinh, sinh sống trên địa bàn phường An Tường. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.