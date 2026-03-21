Điều đặc biệt từ kết quả bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Theo kết quả bầu cử, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất, Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ.

Bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội

Chiều 21/3, tại cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Theo báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh, thành phố, có khoảng 76,19 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,7%. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương có số cử tri cao nhất cả nước, biến động nhiều, cơ cấu dân cư phức tạp nhưng đều đã hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%.

213dong1.jpg

Trong bối cảnh lần đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phạm vi bầu cử rộng, dân số đông, biến động nhiều, đặc biệt là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu du lịch... việc bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này, đồng thời, phản ánh rõ nét ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri đối với lá phiếu bầu cử”, ông Nguyễn Hữu Đông nhận định.

Kết quả bầu cử, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người và số đại biểu trúng cử là 500 người. Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 214 người trúng cử, có 2 người không trúng cử.

Thành phần cụ thể: Khối cơ quan Đảng: 10/10 người; Khối cơ quan Chủ tịch nước: 2/2 người; Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145/145 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15/15 người;

Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 14/14 người; Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng): 3/3 người; Tòa án nhân dân tối cao: 1/1 người; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 01/01 người; Kiểm toán nhà nước: 1/1 người; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 23/25 người.

Trong khi đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 286 người trúng cử. Trong nhiệm kỳ này, không có đại biểu nào tự ứng cử trúng cử. Trong khi đó, đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 145 người.

Về cơ cấu, thành phần, ông Đông cho biết, đại biểu là phụ nữ có 150 người (tỷ lệ 30%); đại biểu người dân tộc thiểu số có 76 người (tỷ lệ 15,20%); đại biểu là người ngoài Đảng có 18 người (tỷ lệ 3,6%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 33 người (tỷ lệ 6,6%);

Trong khi đó, đại biểu khóa XV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước có 247 người (tỷ lệ 49,40%). Trong đó, đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử là 230 người (tỷ lệ 46%), cao hơn so với nhiệm kỳ trước; đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội có 253 người (tỷ lệ 50,60%).

Trên đại học có 418 người

Về trình độ chuyên môn, trên đại học có 418 người (tỷ lệ: 83,60%), cao hơn 5,04% so với nhiệm kỳ khóa XV và 21,1% so với nhiệm kỳ khóa XIV; đại học có 80 người (tỷ lệ: 16,0%); dưới đại học có 2 người (tỷ lệ 0,40%).

Đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ, kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

213dong2.jpg
Quang cảnh buổi họp báo chiều 21/3. Ảnh: Như Ý

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam...; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

“Kết quả này có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện để các dân tộc rất ít người có đại diện trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cộng đồng dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định bước tiến vững chắc trong thực hiện chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong tham gia đời sống chính trị, góp phần hoàn thiện cơ cấu và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội”, ông Đông nhấn mạnh.

(Xem danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử tại đây)

#bầu cử #trúng cử #500 đại biểu #Trung ương #Chính phủ #Chủ tịch nước #Hội đồng bầu cử quốc gia #Quốc hội XVI #đại biểu #nhân sự Quốc hội khóa XVI #kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI

