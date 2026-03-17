Đường sắt qua đèo Hải Vân được 'giải cứu'

TPO - Sự cố tàu trật bánh trên đèo Hải Vân (đoạn thuộc địa phận Đà Nẵng) làm ảnh hưởng đến hàng loạt chuyến tàu và hàng ngàn hành khách.

Tối 16/3, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay sau nhiều nỗ lực của ngành đường sắt và các đơn vị liên quan, sự cố đường sắt tại km 768+875 khu gian Hải Vân Nam- Hải Vân (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng) đã được khắc phục xong.

Tàu hàng chạy qua đèo Hải Vân chiều 16/3.

Chiều tối cùng ngày, chuyến tàu đầu tiên (HH16) đã thông qua khu vực này an toàn sau thời gian gián đoạn.

Hiện nay ngành đường sắt đang cho chạy tàu hàng trước, dự kiến bắt đầu từ ngày 17/3 sẽ khôi phục chạy tàu qua khu đoạn Lăng Cô - Kim Liên như bình thường.

Tổng Công ty cho biết thêm, sự cố tàu trật bánh trên đèo Hải Vân làm ảnh hưởng đến hàng loạt chuyến tàu và hàng ngàn hành khách. Cụ thể, 5.600 hành khách phải trung chuyển bằng ô tô từ ga Đà Nẵng đến ga Lăng Cô (Huế) và ngược lại. 12 chuyến tàu đã hủy bỏ.

Ghi nhận của Tiền Phong tại ga Đà Nẵng, hành khách đi các chuyến tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 được trung chuyển bằng ô tô từ ga Đà Nẵng ra ga Lăng Cô. Trong khi đó, khách trên tàu SE1, SE3, SE5, SE7, SE9, SE19, SE27 được trung chuyển theo chiều ngược lại, từ Lăng Cô vào Đà Nẵng.

Hành khách được hỗ trợ di chuyển hành lý, bố trí lên các xe khách để tiếp tục hành trình.

Từ ngày 17/3, sẽ khôi phục chạy tàu qua đèo Hải Vân như bình thường.

Trước đó, ngày 14/3, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì bị trật bánh ba trục đầu máy. Sự cố khiến tuyến đường sắt bị gián đoạn.