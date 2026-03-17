Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đường sắt qua đèo Hải Vân được 'giải cứu'

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sự cố tàu trật bánh trên đèo Hải Vân (đoạn thuộc địa phận Đà Nẵng) làm ảnh hưởng đến hàng loạt chuyến tàu và hàng ngàn hành khách.

Tối 16/3, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay sau nhiều nỗ lực của ngành đường sắt và các đơn vị liên quan, sự cố đường sắt tại km 768+875 khu gian Hải Vân Nam- Hải Vân (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng) đã được khắc phục xong.

Tàu hàng chạy qua đèo Hải Vân chiều 16/3.

Chiều tối cùng ngày, chuyến tàu đầu tiên (HH16) đã thông qua khu vực này an toàn sau thời gian gián đoạn.

Hiện nay ngành đường sắt đang cho chạy tàu hàng trước, dự kiến bắt đầu từ ngày 17/3 sẽ khôi phục chạy tàu qua khu đoạn Lăng Cô - Kim Liên như bình thường.

Tổng Công ty cho biết thêm, sự cố tàu trật bánh trên đèo Hải Vân làm ảnh hưởng đến hàng loạt chuyến tàu và hàng ngàn hành khách. Cụ thể, 5.600 hành khách phải trung chuyển bằng ô tô từ ga Đà Nẵng đến ga Lăng Cô (Huế) và ngược lại. 12 chuyến tàu đã hủy bỏ.

Ghi nhận của Tiền Phong tại ga Đà Nẵng, hành khách đi các chuyến tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 được trung chuyển bằng ô tô từ ga Đà Nẵng ra ga Lăng Cô. Trong khi đó, khách trên tàu SE1, SE3, SE5, SE7, SE9, SE19, SE27 được trung chuyển theo chiều ngược lại, từ Lăng Cô vào Đà Nẵng.

Hành khách được hỗ trợ di chuyển hành lý, bố trí lên các xe khách để tiếp tục hành trình.

Từ ngày 17/3, sẽ khôi phục chạy tàu qua đèo Hải Vân như bình thường. Ảnh: Thanh Hiền.

Trước đó, ngày 14/3, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì bị trật bánh ba trục đầu máy. Sự cố khiến tuyến đường sắt bị gián đoạn.

