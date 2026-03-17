Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Tàu hỏa đâm ô tô văng xuống mương

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 16/3, khi qua đường ngang dân sinh ở xã Đại Thanh (Hà Nội), ô tô con bị tàu hỏa đâm văng xuống mương. Tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và gác chắn.

Ô tô bị hư hỏng sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/3, tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt Km 33+920 (đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 30K-901.XX do một người đàn ông điều khiển khi qua đường ngang dân sinh, bị tàu hỏa chở hàng đâm trúng.

Cú đâm trực diện vào phần đuôi xe khiến ô tô văng xuống mương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế tự thoát ra ngoài.

Chiếc xe được cẩu lên khỏi mương nước.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Chiếc xe gặp nạn sau đó được cẩu lên khỏi mương nước. Tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và gác chắn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

#Ô tô bị tàu hỏa đâm #Ô tô vượt đường ngang #Tàu hỏa đâm ô tô #Tai nạn đường sắt #Hà Nội

