Phát hiện bé trai sơ sinh đặt trước cổng nhà dân lúc 3h sáng

TPO - Dậy kiểm tra tiếng khóc trẻ con, anh Lê Văn Đ. (trú xóm Mỹ Giang, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) hốt hoảng phát hiện một bé trai sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa trước cổng nhà.

Ngày 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã phát thông báo tìm người thân một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 3h sáng 22/3, anh Lê Văn Đ. (trú xóm Mỹ Giang, xã Hưng Nguyên) đang ngủ trong nhà thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con. Dậy đi kiểm tra xung quanh, anh Đ. phát hiện một cháu bé sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa màu trắng ở gần cổng nhà.

Cháu bé nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường.

Anh Đ. sau đó đã đưa cháu bé vào trong nhà đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé là nam nặng 3kg vừa sinh khoảng 4 ngày tuổi, sức khỏe bình thường. Bên trong chiếc giỏ nhựa ngoài 2 bộ đồ sơ sinh, bình sữa còn có 1 tờ tiền 500.000 đồng và một mảnh giấy ghi nội dung: "Cháu không đủ khả năng nuôi em bé, cháu mong ai nhặt được nuôi em bé giúp cháu, cháu xin cảm ơn".

Chính quyền xã Hưng Nguyên thông báo ai là người thân của cháu bé liên hệ đến Công an xã Hưng Nguyên hoặc UBND xã Hưng Nguyên để giải quyết.

"Sau thời hạn 7 ngày, nếu người thân không đến nhận cháu bé, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các bước theo quy định pháp luật", ông Nguyễn Văn Đàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên nói.