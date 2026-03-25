Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện bé trai sơ sinh đặt trước cổng nhà dân lúc 3h sáng

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dậy kiểm tra tiếng khóc trẻ con, anh Lê Văn Đ. (trú xóm Mỹ Giang, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) hốt hoảng phát hiện một bé trai sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa trước cổng nhà.

Ngày 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã phát thông báo tìm người thân một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 3h sáng 22/3, anh Lê Văn Đ. (trú xóm Mỹ Giang, xã Hưng Nguyên) đang ngủ trong nhà thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con. Dậy đi kiểm tra xung quanh, anh Đ. phát hiện một cháu bé sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa màu trắng ở gần cổng nhà.

tp-3835024298591372775-1.jpg
Cháu bé nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường.

Anh Đ. sau đó đã đưa cháu bé vào trong nhà đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé là nam nặng 3kg vừa sinh khoảng 4 ngày tuổi, sức khỏe bình thường. Bên trong chiếc giỏ nhựa ngoài 2 bộ đồ sơ sinh, bình sữa còn có 1 tờ tiền 500.000 đồng và một mảnh giấy ghi nội dung: "Cháu không đủ khả năng nuôi em bé, cháu mong ai nhặt được nuôi em bé giúp cháu, cháu xin cảm ơn".

Chính quyền xã Hưng Nguyên thông báo ai là người thân của cháu bé liên hệ đến Công an xã Hưng Nguyên hoặc UBND xã Hưng Nguyên để giải quyết.

"Sau thời hạn 7 ngày, nếu người thân không đến nhận cháu bé, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các bước theo quy định pháp luật", ông Nguyễn Văn Đàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên nói.

#Nghệ An #bé sơ sinh #tìm kiếm thân nhân #tìm người thân cho bé bị bỏ rơi #cháu bé bị bỏ rơi #xã Hưng Nguyên #con rơi

