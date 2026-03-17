Huế:

Học sinh lớp 6 đuối nước tử vong trên sông Hương

Ngọc Văn
TPO - Một học sinh lớp 6 ở TP. Huế không may đuối nước khi xuống sông Hương tắm, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều 17/3, thông tin từ UBND phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là học sinh lớp 6, cư trú tại phường.

Học sinh lớp 6 đuối nước, tử vong trên sông Hương. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, em N.H.T. (học sinh lớp 6, 12 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, Huế) xuống tắm tại khu vực sông Hương, đoạn gần cầu Gia Hội thì không may gặp nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp thợ lặn của Đội SOS 0 đồng 75 Huế triển khai tìm kiếm. Sau đó, nạn nhân T. được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Thi thể nạn nhân sau khi đưa lên bờ và hoàn tất các thủ tục pháp lý đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND phường Phú Xuân cho biết, cơ quan chức năng hiện tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời yêu cầu các trường học và gia đình tăng cường quản lý con em, học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước.

#học sinh lớp 6 #đuối nước #tử vong #phường Phú Xuân #Huế #sông Hương #tắm sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục