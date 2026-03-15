Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan ở Trung ương, địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho "ngày hội non sông".

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp đặc biệt quan trọng, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước ta.

Trên một bình diện nhất định, đây cũng là cơ chế chính trị - pháp lý quan trọng nhất để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, trao quyền lực nhà nước bằng con đường dân chủ và hợp hiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng bầu cử quốc gia.

“Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Tôi mong cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.