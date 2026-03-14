Clip cụ ông 78 tuổi hỏng một bên mắt cầm loa đến khắp thôn nhắc bà con đi bầu cử

TPO - Đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ ông 78 tuổi bị hỏng một bên mắt cầm loa đi khắp thôn nhắc bà con tham gia bầu cử đúng thời gian đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của nhiều người.

Chiều 14/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ ông 78 tuổi cầm loa đi dọc các ngõ hẻm tại thôn Mỹ Điền (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) để thông báo người dân tham gia bầu cử đúng thời gian quy định. Hình ảnh giản dị nhưng đầy trách nhiệm của cụ ông khiến nhiều người xúc động.

Trong đoạn clip, cụ ông cầm chiếc loa tay vừa đi vừa thông báo đến từng khu dân cư: "Alo... alo... tin cho toàn thể bà con nhân dân biết, để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trân trọng kính mời toàn thể bà con nhân dân, 6 giờ sáng ngày mai (15/3), đến trụ sở thôn cầm lá phiếu lên tay, chọn người có đức, có tài bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031... alo... alo”.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự nể phục trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cụ ông trong việc vận động bà con tham gia ngày hội bầu cử.

Ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh cho biết, người đàn ông trong clip tên Trần Cấp (78 tuổi, Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn Mỹ Điền), đồng thời là thành viên Tổ bầu cử của thôn.

Dù sức khỏe không còn tốt, lại bị hỏng một mắt, nhưng ông Trần Cấp vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc của hội và của thôn. Những ngày qua, ông cầm loa đi khắp các tuyến đường trong thôn để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, sự tận tụy của ông Cấp được người dân và hội viên người cao tuổi trong thôn rất quý trọng. Việc trực tiếp đi từng ngõ, nhắc từng nhà cũng giúp thông tin về ngày bầu cử được lan tỏa nhanh chóng, góp phần để bà con tham gia ngày hội bầu cử đông đủ, đúng quy định.