Toàn cảnh cử tri cả nước trong 'Ngày hội non sông'

TPO - Trong ngày bầu cử 15/3, tổng số cử tri của cả nước là hơn 76,5 triệu cử tri, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu hơn 76 triệu người (đạt tỷ lệ 99,38%).

Tối 15/3, Trung tâm Báo chí bầu cử đã thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 20 giờ ngày 15/3).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử ngay sau phiên khai mạc.

Về tình hình và tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu, tổng số cử tri của cả nước là: 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

Trong đó, Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút) và cùng với Thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi)

Tính đến 20 giờ ngày 15/3, ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99,34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%…

“Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%”, thông báo nêu rõ.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy, đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%…

Nhiều hình ảnh xúc động trong ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.

Thông tin về bầu cử liên tục được cập nhật từ Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử - nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi trong Ngày hội non sông của đất nước.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son tham gia bầu cử.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế tiếp tục quan tâm, đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: TASS, Sputnik, RT (Nga), KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào), The Straits Times (Singapore), Nikkei Asia (Nhật Bản), Yonhap News Agency (Hàn Quốc)…

Tính đến 19 giờ ngày 15/3, đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.