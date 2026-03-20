Từ 23/3, Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việc

Trường Phong
TPO - Văn phòng Chủ tịch nước vừa có thông báo thay đổi trụ sở làm việc mới. Theo đó, từ ngày 23/3, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ chuyển về số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trụ sở làm việc hiện nay của Văn phòng Chủ tịch nước ở số 1A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Trụ sở làm việc mới tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trụ sở làm việc mới của Văn phòng Chủ tịch nước tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Thông báo nêu rõ, kể từ ngày 23/3, mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác của Văn phòng Chủ tịch nước được thực hiện tại trụ sở mới. Các thông tin liên hệ khác giữ nguyên.

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước; có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Chủ tịch nước có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật....

Hiện, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là ông Lê Khánh Hải. Các Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là các ông, bà: Phạm Thanh Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Anh, Cấn Đình Tài, Nguyễn Dũng Tiến.

