Cao Bằng công bố danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

TPO - Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng vừa ban hành nghị quyết số công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo nghị quyết, có 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được lựa chọn từ 84 ứng cử viên tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Trong danh sách 50 người trúng cử, có nhiều lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, gồm: ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng; ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng...

Cử tri tỉnh Cao Bằng đi bỏ phiếu

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng cho biết, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh có gần 400.000 cử tri, trong đó 99,93% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, chính quyền các địa phương đã bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại.