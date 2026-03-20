Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cao Bằng công bố danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng vừa ban hành nghị quyết số công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo nghị quyết, có 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được lựa chọn từ 84 ứng cử viên tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Trong danh sách 50 người trúng cử, có nhiều lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, gồm: ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng; ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng...

Cử tri tỉnh Cao Bằng đi bỏ phiếu

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng cho biết, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh có gần 400.000 cử tri, trong đó 99,93% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, chính quyền các địa phương đã bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại.

Thanh Hiếu
Xem thêm

Cùng chuyên mục