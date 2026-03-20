Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trúng cử đại biểu HĐND với tỷ lệ phiếu bầu 96,98%

TPO - Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 193/NQ-UBBC, chính thức công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo kết quả công bố, ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là người nhận được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất toàn tỉnh, với 96,98% số phiếu hợp lệ tại đơn vị bầu cử số 2. Kết quả này cho thấy mức độ tín nhiệm rất cao của cử tri đối với người đứng đầu lực lượng công an tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn.

Toàn tỉnh Đồng Nai có 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, được lựa chọn từ các đơn vị bầu cử trên địa bàn. Việc xác định kết quả được thực hiện trên cơ sở phiếu bầu hợp lệ, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Bên cạnh ông Nguyễn Đức Hải, nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng đạt tỷ lệ phiếu bầu rất cao. Trong đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Chánh án TAND tỉnh đạt 96,73% tại đơn vị bầu cử số 16. Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trúng cử tại đơn vị bầu cử số 24 với tỷ lệ 96,05%.

Đáng chú ý, tại đơn vị bầu cử số 24, các ứng cử viên khác cũng nhận được sự tín nhiệm lớn của cử tri như ông Nguyễn Thanh Thuyên (94,05%) và bà Huỳnh Thị Thùy Trang (94,44%).

Tại đơn vị bầu cử số 26, các đại biểu Hà Anh Dũng, Vũ Văn Mười và bà Bùi Thị Minh Thùy cũng ghi nhận tỷ lệ phiếu bầu cao, lần lượt đạt 93,33%; 91,58% và 93,68%.

Kết quả bầu cử cho thấy nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm vượt 90%, phản ánh sự kỳ vọng của cử tri đối với đội ngũ đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI sớm ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026–2031.

