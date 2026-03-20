Rót 200 tỷ mở ‘đại công trường’ AI tại Nam Thăng Bình

TPO - Agribank bắt tay BIN Corporation, rót vốn tín dụng tối đa 200 tỷ đồng cho giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Không chỉ dừng ở hạ tầng, tham vọng xây dựng trung tâm dữ liệu AI, năng lượng tái tạo và mô hình cho thuê GPU hướng tới khách hàng toàn cầu đang mở ra kỳ vọng về một “điểm đến công nghiệp số” mới tại Đà Nẵng.

Tập đoàn BIN Corporation vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nhằm tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, nhà xưởng dữ liệu AI tại phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (Đà Nẵng).

Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình – thành viên hệ sinh thái BIN Corporation – làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Thăng Trường và Thăng Điền. Tổng quy mô khu công nghiệp 346 ha, trong đó giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh thủ tục với diện tích 35,4 ha.

Tại lễ ký kết, ông Lê Hùng Anh – Chủ tịch BIN Corporation – cho biết, riêng giai đoạn 1 sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn dự kiến hơn 345 tỷ đồng. Áp lực lớn nhất là phải hoàn thành toàn bộ hạ tầng và pháp lý trong vòng 6–12 tháng để đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Theo thỏa thuận, Agribank sẽ cấp tín dụng tối đa 200 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% tổng mức đầu tư giai đoạn 1; phần còn lại do nhà đầu tư đối ứng. Đại diện Agribank đánh giá đây là lĩnh vực cần ưu tiên về chính sách tín dụng, nhất là trong bối cảnh phát triển hạ tầng công nghiệp gắn với công nghệ cao.

Không dừng lại ở hạ tầng khu công nghiệp, sau khi hoàn thiện giai đoạn 1, chủ đầu tư dự kiến triển khai loạt dự án quy mô lớn gồm: xây dựng nhà xưởng cho thuê, tổ hợp năng lượng mặt trời và đặc biệt là trung tâm dữ liệu AI Bare Metal công suất 5MW. Tổng nhu cầu vốn vay cho các hạng mục này ước tính gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Nhà đầu tư kỳ vọng, nếu tiến độ được đảm bảo, Đà Nẵng sẽ trở thành địa phương đầu tiên triển khai mô hình tích hợp: cho thuê hạ tầng điện toán đám mây AI (Bare Metal), kết hợp bất động sản công nghiệp và tự chủ năng lượng tái tạo. Mô hình này hướng tới phục vụ doanh nghiệp toàn cầu, tạo dòng tiền ổn định dài hạn.

Đáng chú ý, dự án còn đặt mục tiêu khai thác thị trường cho thuê năng lực GPU thông qua các nền tảng quốc tế như Vast.ai, RunPod, TensorDock, với doanh thu được thanh toán bằng USD định kỳ qua Stripe – một hướng đi mới trong khai thác hạ tầng số.