Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Hữu Huy
TPO - Sáng 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, trong đó bổ nhiệm ông Trương Tấn Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Cùng đợt này, ông Trương Tấn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, được điều động đến công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (ảnh phải) trao quyết định cho ông Trương Tấn Sơn.

UBND tỉnh cũng bổ nhiệm ông Lê Công Hiệu - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát - giữ chức Giám đốc đơn vị này.

Đồng thời, ông Lê Quang Định - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20/3/2026.

Ông Trương Tấn Sơn (42 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) có trình độ thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng – địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình (TPHCM) nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 12/2023, ông được tiếp nhận về công tác tại tỉnh Long An; từ tháng 1/2024 giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng. Đến tháng 12/2024, ông được điều động làm Phó bí thư Huyện ủy Mộc Hóa. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa.

Ông Trương Tấn Sơn cũng vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xem thêm

Cùng chuyên mục