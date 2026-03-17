Bổ nhiệm Chủ tịch HĐND xã làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

TPO - Ông Trịnh Văn Thế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Lát nhiệm kỳ 2025-2030 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ngày 17/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Lát nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hà Xuân Hồng, Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Lát nhiệm kỳ 2021-2026 được giao phụ trách, điều hành hoạt động của HĐND xã Mường Lát cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND xã.