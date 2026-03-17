Bộ Xây dựng ủng hộ Quảng Ninh hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm việc với tỉnh Quảng Ninh, thống nhất cao nhiều định hướng phát triển hạ tầng, đô thị và các đề án kinh tế trọng điểm.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định, các chỉ tiêu tăng trưởng bám sát kịch bản đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.706 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch quý I. Tỉnh đã phân bổ 20.543 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm.

Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại cuộc làm việc.

Công tác quản lý xây dựng được tăng cường, nhiều dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn được thúc đẩy tiến độ, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại cuộc làm việc, tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Bộ Xây dựng ủng hộ, thống nhất chủ trương báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các đề án lớn đang triển khai. Trọng tâm là đề án công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, đủ điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với đó là các đề án thành lập khu kinh tế số, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho đặc khu kinh tế Vân Đồn. Tỉnh cũng đề xuất hỗ trợ trong lập, điều chỉnh một số quy hoạch quan trọng về hạ tầng giao thông và phương án di dời các cơ sở công nghiệp không còn phù hợp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao vai trò, vị thế của Quảng Ninh trong phát triển vùng và cả nước, đồng thời khẳng định Bộ Xây dựng sẽ ủng hộ, tạo điều kiện để tỉnh tiếp tục bứt phá.

Đáng chú ý, Bộ trưởng bày tỏ sự đồng tình cao với đề án công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, Bộ cơ bản thống nhất với các đề xuất của tỉnh, đồng thời khuyến nghị nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới đã được kiểm chứng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Liên quan đến việc di dời cơ sở công nghiệp, Bộ trưởng lưu ý tỉnh cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể, đồng thời có giải pháp hài hòa để ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập cho người lao động.