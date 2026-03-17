Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hoàng Dương
TPO - Chiều 17/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương.

1516.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Quản Minh Cường báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; bảo đảm nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và biên phòng.

Tỉnh cũng xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, gắn với chủ đề công tác năm 2026 là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về quân sự, quốc phòng, trong đó có Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh nội địa, gắn phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo.

#Quảng Ninh #biên giới #quân sự #an ninh #hợp tác #Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh #Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng

