Ủy ban Bầu cử TPHCM gửi thư cám ơn cử tri và nhân dân thành phố

TPO - Ủy ban Bầu cử TPHCM khẳng định, với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định với mức tín nhiệm cao, kết quả này đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban Bầu cử) gửi thư cảm ơn đến cử tri và nhân dân thành phố.

Theo Ủy ban Bầu cử, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Đây cũng là thời điểm cả nước tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tiêu chí “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng; là dịp để mỗi công dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Cử tri TPHCM thực hiện quyền bầu cử sáng 15/3. Ảnh: Ngô Tùng

Hòa chung không khí phấn khởi và dân chủ của ngày hội toàn dân, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định với mức tín nhiệm cao, kết quả này đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là minh chứng xác thực cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin kiên định của nhân dân; đồng thời thể hiện sự kỳ vọng của cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu xuất sắc, ưu tú về phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước. Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng thực hiện chính là sự trao gửi niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, bền vững.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; biểu dương tinh thần tận tụy, nỗ lực của các Tổ bầu cử; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng quân đội, công an, y tế, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong việc giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Thành phố cũng cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ tích cực của toàn thể chức sắc, chức việc tôn giáo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên, đoàn viên tham gia công tác truyền thông và các tầng lớp nhân dân. “Chính tinh thần chung sức, đồng lòng và sự phối hợp chặt chẽ của khối đại đoàn kết toàn dân đã góp phần quyết định làm nên thành công rực rỡ của cuộc bầu cử”, Ủy ban Bầu cử thành phố ghi nhận.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Bầu cử TPHCM cũng đã công bố kết quả bầu cử và những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kết quả bầu cử, có tổng cộng 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM, trong tổng số 208 người ứng cử.

Ủy ban Bầu cử TPHCM cũng đã công bố kết quả bầu cử và những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, sáng 20/3. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM - cho biết cuộc bầu cử ngày 15/3 trên địa bàn TPHCM diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử và thực sự là ngày hội của toàn dân. “Việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.