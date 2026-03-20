Công bố danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

TPO - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trên cơ sở tổng hợp kết quả bầu cử, số lượng ĐBQH khóa XVI được bầu là 38/38 đại biểu, số đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 125/125 đại biểu (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần).

Sáng 20/3, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã công bố nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TPHCM thông tin danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả bầu cử, TPHCM bầu đủ 125 đại biểu HĐND thành phố, trong tổng số 208 người ứng cử.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết cuộc bầu cử ngày 15/3 trên địa bàn TPHCM diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo ông Nhân, trên cơ sở tổng hợp kết quả bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI được bầu là 38/38 đại biểu, số đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 125/125 đại biểu (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần). Số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 4.228/4.236 đại biểu.

Trên địa bàn TPHCM, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định.

“Việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng, các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của cử tri; tích cực tham gia hoạt động của HĐND góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Cũng theo Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.