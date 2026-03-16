Chủ tịch TPHCM: Giữ chân nhân tài bằng nhà ở tiêu chuẩn cao

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, để Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đúng nghĩa, Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông, hạ tầng viễn thông, kết nối, đồng thời kiến tạo cuộc sống hiện đại với đầy đủ các tiện ích và nhà ở tiêu chuẩn cao để giữ chân được nhân tài.

Chiều 16/3, UBND TPHCM đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương nhìn nhận, cách đây 25 năm, trong bối cảnh hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng số còn rất hạn chế, thị trường CNTT trong nước còn nhỏ bé, TPHCM đã có quyết định mang tính đột phá là thành lập QTSC- mô hình khu công nghệ số CNTT tập trung đầu tiên trên cả nước. Sau 25 năm, nơi đây khẳng định là hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ số, không chỉ của thành phố mà còn trên toàn quốc.

Ông Phương đánh giá đây không chỉ là một khu làm việc đơn thuần mà đã hình thành một hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tương đối hoàn chỉnh, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu phần mềm và dịch vụ công nghệ số.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương (giữa) tặng Bằng khen của Bộ KH&CN cho QTSC. Ảnh: Ngô Tùng

Nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, lấy KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm, động lực then chốt đưa đất nước phát triển đột phá, Thứ trưởng Bộ KH&CN đề nghị QTSC tìm ra những không gian, cách thức phát triển mới đột phá thay thế cho các không gian đã tới hạn.

Theo ông Phương, QTSC cần tiếp tục trở thành khu thử nghiệm công nghệ, mô hình kinh doanh mới, sử dụng công nghệ mới theo mô hình sandbox (thí điểm) đầu tiên trên cả nước. Ông đề nghị cơ quan chuyên môn của Bộ KH&CN phối hợp chặt chẽ với QTSC xem xét thí điểm để báo cáo lên UBND thành phố quyết định mô hình này.

Ông Phương cũng đề nghị QTSC tái định vị hướng đi theo hướng từ gia công vươn lên sáng tạo, tự chủ và dẫn dắt. Từng bước làm chủ công nghệ thiết kế, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, góp phần giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, của thành phố.

TPHCM có nhà ở tiêu chuẩn cao để giữ chân nhân tài

Ông Nguyễn Văn Được trao đổi tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận QTSC được ví như pháo đài về công nghệ của thành phố, nơi đảm bảo sự tự chủ về năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ông Được đồng tình với đặt hàng của lãnh đạo Bộ KH&CN, đồng thời gợi mở QTSC không chỉ là nơi gia công, lắp ráp, mà cần hướng đến là nơi sản xuất những sản phẩm mang thương hiệu “made by Ho Chi Minh City”.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đến năm 2030 TPHCM sẽ có 3 hub (trung tâm) về đổi mới sáng tạo đặt tại 3 địa điểm. Ông kỳ vọng QTSC sẽ đón nhận sứ mệnh này, biến nơi đây trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đúng nghĩa.

“TPHCM cam kết sẽ tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông, hạ tầng viễn thông, kết nối, đồng thời kiến tạo cuộc sống hiện đại với đầy đủ các tiện ích và nhà ở tiêu chuẩn cao để giữ chân được nhân tài”, ông Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng ông Trần Hữu Dũng.

Dịp này, QTSC đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển ngành bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhân tài số, cũng như triển khai các giải pháp chuyển đổi số…