Gần 14.000 ý kiến góp ý Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Trần Hoàng
TPO - Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm nhận được 13.722 ý kiến góp ý từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tỉnh, thành lân cận, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan.

Chiều 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đồ án trước khi trình HĐND thành phố thông qua.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thực hiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo quan trọng từ Trung ương. Nổi bật là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc lấy con người làm trung tâm, giữ gìn “hồn cốt Thăng Long” và phát huy giá trị văn hiến ngàn năm; chỉ đạo của Thường trực Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, môi trường, đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Thủ đô.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin, quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và người dân đã giúp định hình rõ hơn tầm nhìn phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới, với trọng tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy bản sắc Thăng Long - Hà Nội.

Đến ngày 26/3, HĐTĐ đã tổng hợp được 13.722 ý kiến góp ý từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tỉnh, thành lân cận, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan. Trong đó, có ý kiến của 8/14 bộ, ngành Trung ương, 6/7 tỉnh trong vùng; cơ bản đầy đủ từ các sở, ngành thành phố. Ngoài ra, 3/5 ban của thành phố, 5/7 tổ chức, hội nghề nghiệp, 100/116 phường, xã cùng nhiều chuyên gia đã gửi ý kiến tham gia.

Đáng chú ý, ý kiến từ các địa phương được ghi nhận rộng rãi, với 41/51 phường và 59/75 xã tham gia góp ý. Các ý kiến cơ bản đồng thuận với định hướng nghiên cứu của đơn vị tư vấn, đồng thời bổ sung nhiều nội dung quan trọng, sát thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội có tầm nhìn dài hạn 100 năm, vượt khung so với các quy hoạch trước đây và phù hợp với yêu cầu phát triển mới trong bối cảnh hệ thống pháp luật về quy hoạch, phát triển đô thị đã có nhiều đổi mới.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, hội nghị thẩm định lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là bước rà soát cuối cùng sau quá trình chuẩn bị công phu, huy động nhiều nguồn lực về thời gian, trí tuệ và kinh phí, nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch mang tính chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của Thủ đô.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, theo quy định mới tại Nghị quyết của Quốc hội, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đã được phân cấp mạnh hơn cho Hà Nội. Nếu như trước đây, các đồ án quy hoạch đô thị phải trình Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì nay, thẩm quyền quyết định thuộc về HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố sẽ ký ban hành quyết định phê duyệt đồ án.

Dự kiến, sau khi hoàn thiện, đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

#Quy hoạch Thủ đô 100 năm #Ý kiến góp ý quy hoạch #Chỉnh sửa và hoàn thiện quy hoạch #Vai trò của các bộ ngành địa phương #Chủ tịch Hà Nội #Vũ Đại Thắng #Quy hoạch 100 năm

