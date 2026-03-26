Người bệnh liệt giường tử vong trong vụ cháy nhà ở Huế

TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư ở phường Phong Thái đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông gần 60 tuổi.

Chiều 26/3, lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP. Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy nhà tại Huế làm người đàn ông gần 60 tuổi tử vong. Ảnh: CTV

Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái. Nạn nhân được xác định là ông V.T.Y. (SN 1967), bị tai biến, mất khả năng đi lại và phải nằm một chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Y. ở nhà một mình. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ sự cố chập điện, làm cháy một số vật dụng trong nhà và sinh ra nhiều khói. Do không thể di chuyển, nạn nhân bị ngạt và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế phối hợp với chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, khống chế đám cháy, không để hỏa hoạn lan rộng. Công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ông Y. sống cùng gia đình người em trong khu vực khá biệt lập. Thời điểm xảy ra vụ cháy, người thân đều đi làm, không có ai ở nhà.