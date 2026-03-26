Hà Nội:

Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng

Thanh Hà

TPO - Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội giải cứu nam thanh niên bị kẹt trong thang máy chở hàng tại số 223 phố Trần Đại Nghĩa (phường Bạch Mai).

cuu-12-7431.jpg

Khoảng 12h50 ngày 26/3, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo về việc một nam thanh niên trong quá trình làm việc bị kẹt trong thang máy chở hàng tại số 223 phố Trần Đại Nghĩa (phường Bạch Mai).

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã nhanh chóng điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện chuyên dụng (phần lớn là cán bộ, chiến sĩ cơ sở 2 của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 đóng tại E7 phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai) đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

cuu-14.jpg
cuu-13.jpg

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhận định, nạn nhân bị kẹt trong thang máy chở hàng, đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Do đó cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai các trang thiết bị cứu hộ chuyên dụng chống đỡ cấu kiện, cứu nạn nhân ra ngoài.

cuu-14.jpg

Sau khoảng 15 phút có mặt, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã đưa được nam thanh niên ra ngoài. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, đã được bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu.

#Cứu nạn thang máy #Lực lượng PCCC&CNCH #Cứu hộ người mắc kẹt #An toàn lao động #Sơ cấp cứu nạn nhân

