Ông Nguyễn Duy Ngọc: 'Hà Nội không được phép chậm!'

TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, qua nhiều lần làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và trực tiếp chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn: “Hà Nội mà chậm thì cả nước sẽ chậm!”. Vì vậy, Hà Nội không được phép chậm trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”.

Ngày 26/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, một điểm mới trong Nghị quyết phát triển Thủ đô Hà Nội lần này là việc Bộ Chính trị xác định mục tiêu phát triển mang tính dài hạn với tầm nhìn 100 năm (đến năm 2045 và năm 2065).

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, đến năm 2035: Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu, phát triển; giữ vai trò hạt nhân trong các chuỗi liên kết phát triển Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cả nước, khu vực và toàn cầu.

Đến năm 2045: Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm giải phóng Thủ đô (năm 2054) và đến năm 2065: Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Nghị quyết đưa ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: Đột phá toàn diện về không gian và tư duy quy hoạch đô thị; phân quyền tuyệt đối và cơ chế Sandbox; hiện đại hóa phương thức quản trị và đi đầu trong công nghệ lõi…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc cùng đất nước.

Ông Ngọc yêu cầu, ngay từ bây giờ thành phố phải chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện đảm bảo về thể chế, tổ chức cán bộ, hạ tầng, công nghệ và nguồn lực phát triển, đặc biệt là năng lực cầm quyền, quản trị phát triển thông minh, hiện đại dựa trên dữ liệu và thời gian thực.

Cùng với đó, thành phố cần thiết lập và vận hành hữu hiệu hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, cơ chế lắng nghe và chắt lọc ý kiến, phản hồi, giám sát và phản biện của người dân, doanh nghiệp và xã hội trong quá trình thực thi bộ ba trụ cột chiến lược Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới của Thủ đô để điều chỉnh kịp thời, thích ứng hiệu quả với bối cảnh tình hình ngày càng thay đổi nhanh chóng, khó lường.

Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố nhận thức rõ, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới là sứ mệnh lịch sử vẻ vang nhưng cũng là trọng trách hết sức to lớn. Do đó, toàn bộ hệ thống chính trị thành phố phải hành động với tinh thần: “Quyết liệt - đồng bộ - sáng tạo - hiệu quả”; lấy kết quả thực chất làm thước đo; lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cuối cùng.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, qua nhiều lần làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và trực tiếp chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn: “Hà Nội mà chậm thì cả nước sẽ chậm!”. Vì vậy, Hà Nội không được phép chậm. Ngay sau hội nghị này, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết với tinh thần “Hiểu đúng, hành động ngay, làm đến cùng”; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác xuyên suốt 4 trục với phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra sản phẩm cụ thể...