Từ 15/5/2026 bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt giao thông

TPO - Ngày 26/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026. Nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP – văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế. Ảnh minh họa.

Cục CSGT nhấn mạnh, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Cục CSGT cũng cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cùng các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, sẽ hết hiệu lực thi hành. Đây là nghị định được ban hành từ năm 2019, quy định chi tiết về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, cũng như thẩm quyền lập biên bản, xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Việc bãi bỏ Nghị định 100 diễn ra trong bối cảnh các quy định xử phạt vi phạm giao thông đã được tách bạch và điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 100 để phù hợp với hệ thống quy định mới.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định này tiếp tục điều chỉnh các quy định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung xử phạt trong lĩnh vực đường sắt.

Như vậy, sau nhiều lần được sửa đổi, bổ sung và phân tách theo từng lĩnh vực quản lý, Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã chính thức bị bãi bỏ toàn bộ theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ sẽ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành về giao thông đường bộ, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi vi phạm thuộc những lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt nhưng không được quy định trong các nghị định này, việc xử lý sẽ căn cứ theo các nghị định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng của từng lĩnh vực.

