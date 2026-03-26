Công an TPHCM phá đường dây buôn bán khí cười có doanh thu hơn 10 tỷ đồng

TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây buôn bán khí cười (N₂O) hoạt động có tổ chức, giao hàng tận nơi và thanh toán qua ngân hàng nhằm che giấu hành vi vi phạm. Ba bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – PC03) Công an TPHCM cho biết đã triệt phá một đường dây buôn bán khí cười (N₂O) hoạt động có tổ chức, với số tiền giao dịch đặc biệt lớn.



Đối tượng cùng tang vật thu được.

Trước đó vào rạng sáng 21/3, qua các biện pháp nghiệp vụ, PC03 kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp) và phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su, van sử dụng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 59 bình N₂O với tổng trọng lượng hơn 300kg.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Huỳnh Đức Cường là kẻ cầm đầu, tổ chức đường dây, nhận tiền qua tài khoản và điều phối giao hàng. Phan Thành Đạt được thuê đóng gói, giao hàng với hàng trăm đơn vận chuyển; Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại và hưởng chênh lệch.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao hàng tận nơi và thanh toán qua ngân hàng nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Ba đối tượng trong đường dây cùng tang vật.

Cơ quan công an làm rõ đường dây này đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí cười, với tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Huỳnh Đức Cường (SN 2004, trú xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh), Phan Thành Đạt (SN 2002, trú phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) và Nguyễn Thị Vân (SN 1998, trú phường An Hội Tây, TPHCM). Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Từ phải sang: Cường, Vân, Đạt tại cơ quan công an.

Công an TPHCM cho biết, từ năm 2025, việc mua bán và sử dụng khí N₂O cho mục đích tác động lên con người bị nghiêm cấm. Loại khí này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi, đe dọa sức khỏe và tính mạng người sử dụng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt các gia đình cần quản lý chặt con em; đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến khí cười.

Việc triệt phá nhanh đường dây cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ gìn môi trường sống lành mạnh, bình yên cho người dân thành phố.