Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố đối tượng dùng búa tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, một người đàn ông ở Nghệ An đã dùng búa tấn công cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 26/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thời (SN 1975, trú xã Hải Lộc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 15/3/2026, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) gồm 7 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại xóm Bắc Kim Hòa, xã Trung Lộc thì phát hiện Phan Văn Thời điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Đối tượng Phan Văn Thời.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Thời vi phạm nồng độ cồn và tiến hành lập biên bản xử lý. Trong quá trình này, đối tượng xin bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận.

Bất ngờ, Thời mở cốp xe, lấy một chiếc búa dài khoảng 30cm, đầu kim loại, đánh liên tiếp vào vùng đầu của Đại úy Phan Quốc Anh đang làm nhiệm vụ. Bị tấn công bất ngờ, Đại úy Quốc Anh ôm đầu bỏ chạy, đối tượng tiếp tục cầm búa đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, Thời cất búa vào cốp xe và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức, các cán bộ trong tổ công tác truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Trung Lộc.

Đối tượng Phan Văn Thời tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, trong quá trình bị khống chế, Thời tiếp tục dùng gạch và mũ bảo hiểm chống trả lực lượng chức năng. Đại úy Phan Quốc Anh sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo cơ quan chức năng, Phan Văn Thời không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng rượu bia, nhiều lần vắng mặt tại địa phương và từng có hành vi bạo lực với người thân.

Tang vật vụ án.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

#CSGT #Nghệ An #khởi tố #bạo lực #vi phạm luật giao thông #nồng độ cồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục