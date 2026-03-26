Khởi tố đối tượng dùng búa tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Sau khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, một người đàn ông ở Nghệ An đã dùng búa tấn công cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 26/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thời (SN 1975, trú xã Hải Lộc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 15/3/2026, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) gồm 7 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại xóm Bắc Kim Hòa, xã Trung Lộc thì phát hiện Phan Văn Thời điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Đối tượng Phan Văn Thời.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Thời vi phạm nồng độ cồn và tiến hành lập biên bản xử lý. Trong quá trình này, đối tượng xin bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận.

Bất ngờ, Thời mở cốp xe, lấy một chiếc búa dài khoảng 30cm, đầu kim loại, đánh liên tiếp vào vùng đầu của Đại úy Phan Quốc Anh đang làm nhiệm vụ. Bị tấn công bất ngờ, Đại úy Quốc Anh ôm đầu bỏ chạy, đối tượng tiếp tục cầm búa đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, Thời cất búa vào cốp xe và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức, các cán bộ trong tổ công tác truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Trung Lộc.

Đối tượng Phan Văn Thời tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, trong quá trình bị khống chế, Thời tiếp tục dùng gạch và mũ bảo hiểm chống trả lực lượng chức năng. Đại úy Phan Quốc Anh sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo cơ quan chức năng, Phan Văn Thời không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng rượu bia, nhiều lần vắng mặt tại địa phương và từng có hành vi bạo lực với người thân.

Tang vật vụ án.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.