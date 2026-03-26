Chuyên án 'Mr Pips': Cuộc đấu trí cam go và 5 phút quyết định của người đứng đầu Công an Thủ đô

Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ mà còn là minh chứng cho ý chí sắt đá và khả năng quyết đoán của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr.Pips) tại họp báo về kết quả công tác công an năm 2024 của Bộ Công an. Ảnh: PD

Ý chí sắt đá của người đứng đầu Công an Thủ đô

Lật lại vụ án, vào khoảng giữa năm 2024, Công an quận Cầu Giấy (cũ) phát hiện một đường dây lừa đảo quy mô lớn dưới hình thức đầu tư tài chính do Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cầm đầu nên đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận.

Thời điểm đó, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (cũ) - nay là Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) ngay sau khi nắm tình hình đã trực tiếp báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đề xuất phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm bóc gỡ bằng được đường dây lừa đảo, đưa "ông trùm" Phó Đức Nam cùng đồng bọn ra ánh sáng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (thời điểm đó là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố) đã ngay lập tức triệu tập Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát hình sự , Công an quận Cầu Giấy, tổ chức họp khẩn cấp để lắng nghe, xác định nguồn tin ban đầu, manh mối về tội phạm. Trên cơ sở thông tin có được, cùng với những phán đoán về một đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn hết sức tinh vi, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, triển khai ngay các biện pháp trinh sát.

"Chúng tôi theo lệnh của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng phải nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đi tới đâu phải báo cáo tới đó, không kể ngày đêm hay khi đồng chí đang dự họp. Có lúc 1h-2h sáng chúng tôi cũng gọi điện thoại báo cáo, chỉ 1 hồi chuông là đồng chí nhấc máy ngay…", một thành viên trong Ban chuyên án chia sẻ.

"Chúng tôi đã được chứng kiến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp bắt tay vào chiến đấu cùng anh em. Để thuận lợi cho quá trình phá án, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã đi từng đơn vị thuộc các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an đề nghị phối hợp. Nhờ vậy, quá trình truy vết có nhiều thuận lợi. Và với mỗi nhiệm vụ quan trọng, đồng chí đều trực tiếp tham gia”, Đại tá Thành Kiên Trung nói.

"Khó khăn chồng khó khăn, song, trước ý chí quyết tâm của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, anh em chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tất cả động viên nhau phải cố gắng, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sát cánh cùng Thủ trưởng. Đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là niềm vinh dự và tự hào cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án", Trung tá Trương Công Đoàn, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm về trật tự xã hội trên không gian mạng (Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội), lúc đó là Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy (cũ) kể lại.

Phó Đức Nam tại cơ quan công an. Ảnh: NB

Năm phút quyết định

Một ngày tháng 10-2024, khi một số nguồn tin không được thuận lợi, ranh giới giữa thành và không thành rất mong manh, Ban chuyên án đã báo cáo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng. Nghe xong, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nói rất nhanh: "Các đồng chí cho tôi 5 phút". Đó là 5 phút tưởng như dài nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Tất cả chờ đợi trong sự im lặng, không ai nói với ai câu nào, chờ và chờ…

Sau đúng 5 phút, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định… bắt, triển khai đồng loạt các mũi tấn công, bắt giữ tất cả các đối tượng cầm đầu của nhóm tội phạm, khóa chặt các "chân rết", không để sót lọt, bỏ trốn hay tẩu tán tang vật, tài sản có liên quan. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu, việc thu hồi tài sản của người bị hại và bắt giữ tội phạm là hai nhiệm vụ song song, không được tách rời… Đồng hồ lúc đó chỉ 2h sáng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ chi tiết hành trình triệt phá đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu, tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 4-3-2026. Ảnh: NB

Sau nhiều ngày tháng ròng rã “bám” chuyên án, ngày 25-10-2024, Phó Đức Nam cùng hàng chục đồng phạm đã bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh, chặt đứt “vòi bạch tuộc” vươn dài như đang “hút máu” các nhà đầu tư đến kiệt quệ. Cơ quan Công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc ở thời điểm bắt Phó Đức Nam; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Hơn 1 năm sau ngày bắt Phó Đức Nam, ngày 3-12-2025, cơ quan chức năng Việt Nam đã dẫn độ thành công Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), đồng phạm với Mr Pips trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, từ Philippines về Việt Nam. Đồng thời, Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tại lễ ra mắt bộ phim truyền hình “Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ thêm về kết quả cuộc chiến thầm lặng kéo dài nhiều tháng nhằm triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do hai đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Trong cuộc chiến đầy cam go ấy là nhiều ngày đêm trăn trở, cân não của người đứng đầu Công an Hà Nội. Những quyết định không mang tính liều lĩnh, mà là kết quả của sự mưu trí, ý chí sắt đá, lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, đưa tội phạm ra ánh sáng.

Và có lẽ, kết quả đạt được lớn nhất khi phá chuyên án Mr Pips và đồng bọn, chính là việc thu hồi được khối lượng tài sản cực lớn, là cơ sở để bị hại nhận lại được toàn bộ những gì bị "ông trùm" này lừa đảo trước đó, sau khi cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguyễn Hòa Bình, người được xác định trung gian rửa tiền cho Phó Đức Nam. Ảnh: NB