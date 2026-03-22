7 bộ phận trong ‘cỗ máy’ lừa đảo của Mr Pips

TPO - Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng "móc túi" của nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips); Phó Đức Thắng (bố Nam); Lê Thị Liễu (mẹ Nam); Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter); Ngô Thị Thêu (vợ Ngọ); Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech) và hơn 60 đồng phạm khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền…”.

Theo kết luận, năm 2018, Phó Đức Nam quen đối tượng Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế (các sàn đều bất hợp pháp).

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau một thời gian học hỏi, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho bị can Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP HCM) phụ trách marketing.

Nam đồng thời bàn bạc, giao cho Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex. Từ đó lôi kéo, dụ dỗ bị hại “sập bẫy”.

Hai bị can Phó Đức Nam và Shark Bình

Đưa lệnh mua bán cho khách "cháy túi"

Kết luận xác định, đường dây của Nam được vận hành với 7 bộ phận có cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ đặc thù, gồm:

Bộ phận kỹ thuật vận hành trang mạng do đối tượng Isik Uran trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm vận hành các trang web đầu tư chứng khoán đã được lập trình và tích hợp tự động trên nền tảng phần mềm MT4, MTS. Bộ phận này làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, giao tiếp bằng tiếng Anh, sử dụng tên tài khoản Telegram bằng tiếng Anh.

Bộ phận marketing do bị can Đặng Hoàng Liên Anh làm trưởng, đặt văn phòng làm việc tại TPHCM. Marketing có nhiệm vụ thuê dịch vụ trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài quảng cáo về sàn giao dịch; đăng ký thành lập công ty để ký hợp đồng thuê văn phòng; ký hợp đồng thuê máy chủ Zoiper; thuê đầu số điện thoại dùng để kích hoạt tài khoản trên ứng dụng Zoiper cho nhân viên gọi điện mời chào khách hàng; mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, thu thập dữ liệu khách hàng để chuyển cho sales; tuyển dụng nhân viên cho văn phòng; tổng hợp lương, thưởng trên toàn hệ thống.

Bộ phận kinh doanh gồm hệ thống các văn phòng được Nam giao cho Ngọ và Bùi Trung Đức phát triển, trực tiếp quản lý. Bộ phận này có cấu tổ chức (quản lý vùng, văn phòng, trưởng phòng, nhân viên sales). Tại mỗi văn phòng làm việc đều có nhân viên hành chính phục vụ việc chấm công, đặt cơm, mua văn phòng phẩm, nhận danh sách đầu số điện thoại để kích hoạt tài khoản Zoiper. Nhân viên IT thì hỗ trợ cài wifi, máy tính, xử lý vấn đề mạng.

Bộ phận chăm sóc khách hàng do Nam trực tiếp quản lý. Đây là bộ phận đóng vai trò then chốt, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ văn phòng kinh doanh, sau đó liên lạc tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ, dụ dỗ "bị hại" chuyển tiền, tư vấn, đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ “cháy” tài khoản.

Tiền lừa đảo do bộ phận đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ quản lý

Bộ phận Support chịu trách nhiệm nhận thông tin khách nạp tiền từ kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng rồi chuyển cho nhân viên quản trị sàn để nhập số tiền vào tài khoản của khách trên trang web. Đồng thời, chuyển tiếp hóa đơn chuyển tiền và số tài khoản MT4/MT5 của bị hại cho nhân viên cổng trung gian thanh toán để xác nhận đây là số tiền khách nạp vào sàn.

Kiểm tra chéo để xem việc khách đặt lệnh rút tiền có hợp lệ hay không, nếu khách rút tiền số lượng lớn, bộ phận này sẽ kiểm tra xem giao dịch có hợp lệ sẽ báo với sàn để đồng ý cho khách rút, còn không sẽ gửi email từ chối. Kết luận cho rằng, dù có khách hợp lệ nhưng số tiền rút lớn thì nhóm vẫn bàn nhau để tìm cách thuyết phục khách thay đổi ý định. Khi khách không hủy lệnh rút, giao dịch vẫn phải thực hiện.

Bị can Lê Khắc Ngọ.

Bộ phận an ninh - pháp chế, có nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng trên toàn quốc. Mỗi văn phòng làm việc có một nhân viên bảo vệ ngồi túc trực để phát hiện người lạ mặt, không cho lên văn phòng. Nhân viên an ninh thì dằn mặt các nhân viên mới đến làm và nhân viên khi nghỉ việc để không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty; không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Bộ phận kế toán - tài vụ làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ do đối tượng Isik Uran quản lý chung, bị can Vương Phương Anh phụ trách trực tiếp. Bộ phận này sẽ mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền của các bị hại. Sau đó quản lý tiền chiếm đoạt được và thực hiện việc chi trả tiền cho toàn bộ hoạt động của hệ thống như tiền lương, thưởng cho nhân viên, thuê văn phòng, quảng cáo, máy chủ Zoiper, đầu số điện thoại. Đây cũng là bộ phận chi tiền ăn chia theo thỏa thuận cho Uran, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ.

Điều tra xác định, Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng; Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.