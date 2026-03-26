Nhóm đối tượng lĩnh án vì sang khu 'Tam Thái Tử' giả danh cán bộ gọi điện lừa đảo

TPO - Sau một thời gian làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia, chuyên giả danh cán bộ bưu điện, công an để gọi điện hù dọa, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của người dân, nhóm đối tượng đã bị bắt giữ khi nhập cảnh về nước.

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Hải (SN 2005, ở xã An Trường, Hải Phòng) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội, Tòa phạt bị cáo Tạ Anh Trường (SN 2005, Hải Phòng) 14 năm tù; Lê Quang Khải (SN 2005, Hải Phòng) lĩnh 14 năm tù và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996, Hải Phòng) 13 năm tù.

Do không có công ăn việc làm, tháng 7/2024, các bị cáo được một người cùng xã rủ sang Campuchia làm việc. Công việc chính của nhóm là thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học, được trả lương 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi sang Campuchia, đối tượng tên Công (đồng hương của các bị cáo) giao cho điện thoại di động, yêu cầu mỗi người tự mua sim, rồi đến hàng loạt ngân hàng mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking. Sau khi tất cả mở tài khoản, ngày 18/7/2024, Công đưa Hải, Trường, Khải và Cảnh vào TP HCM. Ít ngày sau, tất cả đi xe taxi đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, thuê 4 xe ôm chở sang bên kia biên giới.

Các bị cáo tại tòa.

Tại Campuchia, các bị cáo được đưa đến tòa nhà trong khu “Tam Thái Tử”. Ở đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Hải, Trường, Khải và Cảnh nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản số ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng, rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm là lừa đảo với hình thức giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như nhân viên Bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn liên hệ với cán bộ công an để giải quyết hoặc thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự. Các bị cáo còn giả danh cán bộ Quản lý Hành chính - Công an các xã, phường, quận, huyện; cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam hoặc hướng dẫn các bị hại cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link “thongtinluutru.org.vn”, “chinhphu.thongtincutru.org”, “dangkydulieu”.

Nhóm lừa đảo yêu cầu người dân đăng ký làm căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh điện tử mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Qua đây, các đối tượng yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 -12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại.

Số tiền chiếm đoạt được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh. Nhóm 4 bị cáo làm việc liên tục từ 8h - 23h hàng ngày, được chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người; Trường và Hải được xếp vào một ca, còn Khải và Cảnh làm một ca.

Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm bị cáo tiếp tục xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được cho người Trung Quốc.

Ngày 22/8/2024, các tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa không giao dịch được. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tài liệu tố tụng xác định, chỉ trong khoảng một tháng ở Campuchia, nhóm bị cáo cùng đồng phạm thực hiện trót lọt 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng của 23 người bị hại.