Xưởng tái chế nhựa ở Hưng Yên cháy ngùn ngụt, khói đen phủ kín góc trời

TPO - Chiều 26/3, hỏa hoạn xảy ra tại xưởng tái chế nhựa ở xã Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên. Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, cột khói đen phủ kín cả một góc trời.

Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h30 hôm nay. Sau tiếng nổ, ngọn lửa bùng phát tại nhà xưởng của một công ty tái chế nhựa và sản xuất bao bì trên đường Ngọc Lâm, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên.

Nhà xưởng gặp hỏa hoạn là khu nhà 1 tầng, lợp mái tôn, rộng hàng nghìn m2. Bên trong chứa nguyên liệu sản xuất và thành phẩm bao bì.

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ nhà xưởng; cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân ở cách xa vài km vẫn nhìn thấy cột khói đen từ vụ cháy.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực dập lửa và xử lý các vấn đề liên quan đến vụ cháy.