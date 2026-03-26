Chứng khoán 'đứt' mạch tăng, cổ phiếu Viettel dậy sóng

TPO - Sau hai phiên hồi phục tổng cộng hơn 66 điểm, thị trường chứng khoán hôm nay (26/3) chững lại khi áp lực chốt lời ngắn hạn quay trở lại rõ rệt. VN-Index giảm 13 điểm, đánh mất mốc 1.650 điểm. Diễn biến này không quá bất ngờ khi chỉ số đang tiến sát vùng kháng cự 1.700 điểm và lượng hàng do nhà đầu tư bắt đáy trước đó bắt đầu có lãi.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, giá trị giao dịch trên HoSE khoảng 20.500 tỷ đồng, giảm so với phiên trước và duy trì dưới ngưỡng tỷ USD. Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm VN30 khi có tới 25 mã giảm giá. VHM lấy đi gần 3 điểm của chỉ số khi giảm khoảng 3%.

FPT cũng gây sức ép lớn, giảm hơn 3% và bị khối ngoại bán ròng mạnh. Các mã ngân hàng như TCB, BID, STB, MBB, VIB đồng loạt suy yếu, cho thấy nhóm tài chính - trụ cột của nhịp tăng trước - đang chịu áp lực chốt lời đáng kể. DGC sau hai phiên hồi phục cũng quay đầu giảm hơn 4%, cho thấy lực cung vẫn còn lớn ở nhóm hóa chất.

Thị trường đã chững lại khi áp lực chốt lời ngắn hạn quay trở lại rõ rệt.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Một số trụ vẫn đóng vai trò nâng đỡ, trong đó VIC tăng khoảng 1%, đóng góp hơn 2 điểm giúp VN-Index không giảm sâu. GEE, DCM, DPM hay VJC cũng hỗ trợ nhẹ cho chỉ số.

Đáng chú ý, nhóm phân bón - hóa chất trở thành tâm điểm trong phiên chiều khi DCM và BFC tăng trần, DPM tăng gần 6%, dòng tiền vào khá quyết liệt.

Nhóm viễn thông và “họ Viettel” là điểm sáng hiếm hoi. VGI tăng mạnh, VTP tăng trần, CTR, FOX, MFS duy trì sắc xanh tích cực, đi ngược xu hướng chung. Ở nhóm công nghiệp - hạ tầng, CII, PC1, GMD, HUT, LCG tăng điểm, trong đó CII nổi bật với thanh khoản gần 30 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, bất động sản phân hóa rõ nét: NVL giữ được đà tăng, nhưng DXG, TCH, CEO, NLG, KHG điều chỉnh. Nhóm dầu khí cũng không còn đồng thuận, PVT tăng nhưng PLX, PVD, PVS, BSR giảm nhẹ. Bán lẻ và tiêu dùng chịu áp lực khi PNJ giảm 4,5%, MWG và MSN cũng lùi bước.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,56 điểm (-0,82%) xuống 1.644,63 điểm. HNX-Index giảm 1,46 điểm -0,58%) xuống 248,21 điểm. UPCoM-Index giảm 0,15 điểm (0,12%) xuống 123,59 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 700 tỷ đồng, tập trung vào FUEVFVND, FPT, VCB…

Việt Linh
