Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Đi giật lùi' ở biển Cửa Lò, đổi sức kiếm từng mẻ ngao mưu sinh

Thu Hiền

TPO - Giữa làn nước mặn và con sóng dập dềnh, nhiều người dân ở Cửa Lò (Nghệ An) ngày ngày cúi mình “đi giật lùi” trên biển, cần mẫn cào từng mẻ ngao để mưu sinh.

Video: Ngâm mình trong biển mặn, kiếm sống từ con ngao.
Từ sáng sớm, khi thủy triều rút, từng nhóm người lại mang theo dụng cụ ra biển Cửa Lò﻿ (phường Cửa Lò, Nghệ An) để bắt đầu một ngày mưu sinh. Dụng cụ cào ngao khá đơn giản gồm một chiếc cào tre dài khoảng 2m, phần đầu gắn lưỡi thép cao chừng 5cm, kèm theo túi lưới để chứa ngao. Ngoài ra, họ còn quấn thêm một chiếc đai quanh hông để tận dụng lực cơ thể kéo chiếc cào nặng tới 15kg.
Nghề cào ngao tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật và sức bền. Người làm phải cúi khom, hai tay nắm chặt cán tre, dồn lực ấn mạnh lưỡi cào xuống lớp cát sâu khoảng 10cm rồi giật lùi từng bước để ngao lọt vào lưới. Cứ thế, họ lặng lẽ gom từng mẻ ngao nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, trú phường Cửa Lò) chia sẻ, càng lớn tuổi, công việc cào ngao càng trở nên nặng nhọc với bản thân. “Mỗi bước đi là một lần phải gồng mình chịu sóng đánh, lưng đau ê ẩm, thở cũng mệt hơn. Nhưng nghề này không cần vốn, cứ ra biển là có thể kiếm tiền. Ngày ít thì vài chục nghìn, may mắn thì được vài trăm nghìn”, bà nói.
Đôi bàn tay của ông Hoàng Văn Hải (61 tuổi, trú phường Cửa Lò) chai sạn, trầy xước vì những vỏ ngao sắc bén. Làn da sạm đen bởi nắng gió biển hằn in dấu vết của những tháng ngày mưu sinh﻿ nhọc nhằn. “Mỗi ngày tôi cào được khoảng 7 – 8kg ngao, mang ra chợ bán với giá 30.000 - 35.000 đồng/kg, được vài trăm nghìn đồng”, ông Hải chia sẻ.
Đặc thù của nghề cào ngao là phải “chạy theo con nước”. Khi thủy triều rút vào sáng sớm, họ bắt đầu làm việc và kết thúc vào khoảng giữa trưa, khi nắng lên đỉnh đầu.
Không chỉ người địa phương, nhiều lao động từ nơi khác cũng tìm về Cửa Lò cào ngao mưu sinh. Sau Tết, một nhóm 10 người từ xã Hải Châu (Nghệ An) vượt hơn 50km đến đây cào ngao. Họ bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng, mang theo đồ ăn, nước uống để trụ lại đến chiều.
Ông Phạm Phúc Quyền (61 tuổi, trú xã Hải Châu) cho biết, trung bình mỗi ngày cả nhóm có thể cào được hơn 1 tạ ngao, được thương lái thu mua ngay tại bãi biển. Theo ông, điều vất vả nhất không chỉ là công việc nặng nhọc mà còn là việc phải di chuyển xa, ăn uống tạm bợ ngay trên bãi biển. “Chúng tôi đi từ sớm tinh mơ, nhiều hôm trời lạnh, nước buốt đến tê chân. Mang theo cơm nắm, chai nước để ăn vội giữa buổi, nghỉ chút rồi lại xuống biển tiếp tục công việc”, ông nói.
Thu nhập của người dân không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào con nước và sản lượng.
Ngao được thương lái thu mua ngay tại bãi biển.
Giữa mênh mông sóng nước, hình ảnh những người dân lầm lũi “đi giật lùi” cào ngao đã trở nên quen thuộc trên biển Cửa Lò. Dẫu nhọc nhằn, họ vẫn bám biển, bám nghề. Trong ảnh: Du khách thích thú ghi lại cảnh người dân cào ngao trên biển Cửa Lò.
#ngao #biển Cửa Lò #nghề biển #mưu sinh #nghề đánh bắt #ngư dân

