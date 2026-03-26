'Đi giật lùi' ở biển Cửa Lò, đổi sức kiếm từng mẻ ngao mưu sinh

TPO - Giữa làn nước mặn và con sóng dập dềnh, nhiều người dân ở Cửa Lò (Nghệ An) ngày ngày cúi mình “đi giật lùi” trên biển, cần mẫn cào từng mẻ ngao để mưu sinh.
Nghề cào ngao tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật và sức bền. Người làm phải cúi khom, hai tay nắm chặt cán tre, dồn lực ấn mạnh lưỡi cào xuống lớp cát sâu khoảng 10cm rồi giật lùi từng bước để ngao lọt vào lưới. Cứ thế, họ lặng lẽ gom từng mẻ ngao nhỏ.
Đặc thù của nghề cào ngao là phải “chạy theo con nước”. Khi thủy triều rút vào sáng sớm, họ bắt đầu làm việc và kết thúc vào khoảng giữa trưa, khi nắng lên đỉnh đầu.
Thu nhập của người dân không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào con nước và sản lượng.