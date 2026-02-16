CAO SU CHƯ SÊ - KAMPONG THOM: KHÁT VỌNG XANH TRÊN VÙNG ĐẤT CHÙA THÁP

TP - Khi những cánh én báo hiệu mùa xuân về trên những cánh rừng cao su bạt ngàn tại Campuchia, cũng là lúc Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom nhìn lại một năm 2025 với những kỳ tích tự hào. Giữa nắng gió của vùng đất Chùa Tháp, dòng “vàng trắng” vẫn tuôn chảy, mang theo khát vọng về một doanh nghiệp tiên phong trong vận hội mới.

Những con số “biết nói” giữa mùa xuân mới

Năm 2025 khép lại với những biến động không ngừng của kinh tế toàn cầu, nhưng đối với tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Cao su Chư Sê - Kampong Thom, đây là một năm của những đỉnh cao mới. Bằng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những con số đầy ấn tượng.

Công ty đón nhận chứng chỉ Xác minh phát thải khí nhà kính ở cấp độ sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 14067:2018

Tổng sản lượng khai thác đạt 33.496 tấn mủ quy khô, vượt 107% kế hoạch năm. Một niềm tự hào lớn lao khi năng suất bình quân đạt tới 2,06 tấn/ha - đưa toàn bộ 8 đội sản xuất của Công ty hiên ngang gia nhập “Câu lạc bộ 2 tấn/ha” của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở khai thác, hoạt động thu mua mủ tiểu điền cũng ghi nhận bước đột phá ngoạn mục với 13.420 tấn, đạt 268% kế hoạch.

Những nỗ lực ấy đã kết tinh thành kết quả tài chính rực rỡ: Doanh thu ước đạt 1.789 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 391 tỷ đồng, vượt 125% chỉ tiêu đề ra, nộp ngân sách nhà nước vượt mức 159% là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả kinh tế của một đơn vị đầu tư ra nước ngoài tiêu biểu.

Vươn tầm quốc tế bằng “Chứng chỉ xanh”

Trụ sở Công ty tại xã Popok, huyện Stoung, tỉnh Kampong Thom, vương quốc Campuchia

Mùa xuân này, niềm vui của người lao động Chư Sê - Kampong Thom như nhân đôi khi Công ty khẳng định vị thế tiên phong trên trường quốc tế về phát triển bền vững. Ngày 15/09/2025 đã trở thành cột mốc lịch sử khi Công ty trở thành doanh nghiệp trồng cao su đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Hệ thống thẩm định chuyên sâu theo quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (PEFC EUDR DDS).

Trong xu thế kinh tế xanh, Chư Sê - Kampong Thom tiếp tục dẫn đầu khi đón nhận Chứng nhận xác minh phát thải khí nhà kính (ISO 14067:2018). Những sản phẩm mang nhãn hiệu “VRG GREEN” không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn là tấm hộ chiếu quyền lực để cao su Việt Nam vươn xa đến các thị trường khó tính nhất như EU, Mỹ, Nhật Bản... Đây chính là thành quả của tầm nhìn chiến lược và sự cam kết trách nhiệm với môi trường toàn cầu.

Nghĩa tình sắt son trên đất bạn

Đứng chân trên địa bàn 3 tỉnh của Campuchia, Công ty không chỉ chú trọng sản xuất mà còn thực sự trở thành “điểm tựa” cho hơn 3.000 lao động. Thu nhập bình quân đạt 13,83 triệu đồng/người/tháng, giúp ổn định cuộc sống cho cả lao động người Việt và người bản địa.

Năm 2025, vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy mạnh mẽ. Những “Bữa cơm Công đoàn” ấm áp, những “Chuyến xe nghĩa tình” đưa người lao động về quê đón Tết, hay giải đấu Pickleball sôi nổi... đã thắt chặt tình đoàn kết, coi Công ty là ngôi nhà thứ hai. Tinh thần tương thân tương ái còn lan tỏa qua các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương như trao 2.000 suất quà cho học sinh tại hai xã Popok và Sakream, 500 suất quà gửi đến các hộ gia đình ảnh hưởng bởi tranh chấp biên giới Thái Lai -Campuchia hay hành động hướng về quê hương với 550 triệu đồng ủng hộ đồng bào Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ.

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Sức mạnh làm nên những thành công ấy chính là vai trò hạt nhân của Đảng bộ Công ty. Đại hội Đảng bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2025-2030) đã diễn ra thành công rực rỡ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo với sự đồng thuận cao. Với mục tiêu tăng trưởng hàng năm trên 10%, phấn đấu tổng doanh thu nhiệm kỳ đạt 8.460 tỷ đồng và lợi nhuận 1.895 tỷ đồng, Công ty đang hội tụ đầy đủ các nguồn lực để bứt phá và hoàn thành các chỉ tiêu này.

Hình ảnh những người thợ cạo cần mẫn dưới ánh đèn giữa đêm khuya, những kỹ sư miệt mài bên dây chuyền chế biến hiện đại chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn xuân của ngành cao su.