Kepler Tower: Không gian sống đẳng cấp phía Tây Hà Nội

TP - Giữa sự phát triển không ngừng của thủ đô Hà Nội, khu vực phía Tây Nam đang trở thành tâm điểm hấp dẫn các nhà đầu tư với hạ tầng đồng bộ. Nổi bật trong số đó là Kepler Tower, một tổ hợp căn hộ và dịch vụ thương mại hạng sang do Công ty TSQ Việt Nam đầu tư. Là khu phức hợp căn hộ cao cấp và dịch vụ thương mại sang trọng, Kepler Tower không chỉ là chốn an cư lý tưởng, hiện đại, tiện nghi mà còn là tuyên ngôn sống đẳng cấp dành cho cộng đồng tinh hoa.

Vị trí đắt giá, kết nối hoàn hảo

Tọa lạc trên quỹ đất vàng hiếm hoi tại khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, Kepler Tower nổi lên như một hiện tượng kiến trúc lộng lẫy, khẳng định vị thế đắc địa tại phía Tây Nam Hà Nội. Dự án mở ra một không gian sống lý tưởng, nơi cư dân có thể dễ dàng hòa mình vào nhịp sống sôi động của thủ đô và tận hưởng khả năng kết nối linh hoạt đến mọi tiện ích. Chỉ với 20 phút di chuyển, mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, mua sắm đến vui chơi, giải trí đều được đáp ứng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Dự án có thiết kế hiện đại

Kepler Tower không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần mà còn là một tác phẩm nghệ thuật được kiến tạo bởi sự tâm huyết và tầm nhìn của chủ đầu tư TSQ Việt Nam. Dự án bao gồm hai tòa tháp đôi: Tháp HH-01 cao 41 tầng và Tháp HH-02 cao 37 tầng, mỗi toà tháp đều có 3 tầng hầm hiện đại, đảm bảo không gian đỗ xe rộng rãi và an toàn cho cư dân. Tháp HH-01 cao 155,45m, còn Tháp HH-02 cao 129,25m, tạo nên một điểm nhấn ấn tượng.

Điểm độc đáo của Kepler Tower chính là tổ hợp thương mại liên hoàn 12 tầng, kết nối hai tòa tháp bằng cầu đi bộ trên không. Tại đây, cư dân được tận hưởng một hệ sinh thái tiện ích đa dạng và phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Từ trung tâm thương mại sầm uất, siêu thị tiện ích, nhà hàng cao cấp đến văn phòng cho thuê, phòng khám, trường học nội khu, khu vui chơi trẻ em, bể bơi chuẩn Olympic...

Nội thất cao cấp, gần gũi thiên nhiên

Kepler Tower mang đến cho thị trường bất động sản Hà Nội những căn hộ hạng sang được thiết kế tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tháp HH-01 có 660 căn hộ, Tháp HH-02 có 620 căn hộ, với các loại hình đa dạng từ 1 - 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Mỗi căn hộ tại Kepler Tower không chỉ là không gian sống tiện nghi mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mọi tuyên ngôn về phong cách sống của chủ nhân. Các căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp với hệ vật liệu và thiết bị được chọn lọc kỹ lưỡng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Bosh, LS, Legrand, Hager, Schneider,...Từ phòng khách thanh lịch, bếp ấm cúng, phòng ngủ yên tĩnh đến phòng tắm thư giãn, tất cả đều được bài trí tinh tế, hài hoà.

Kepler Tower cung cấp nhiều loại hình căn hộ đa dạng, đáp ứng nhu cầu và sở thích khác nhau của khách hàng. Căn hộ 1 phòng ngủ với diện tích khoảng 42,9m2 là lựa chọn tối ưu về tài chính cho những người trẻ hoặc gia đình nhỏ. Căn hộ 1 phòng ngủ +1 với diện tích khoảng 78,1m2 mang đến không gian sống rộng rãi và linh hoạt hơn, phù hợp cho các gia đình trẻ hiện đại. Căn hộ 2 phòng ngủ +1 và 3 phòng ngủ với diện tích khoảng 118m2 là sự lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ, nơi mọi thành viên đều có không gian riêng tư và thoải mái.