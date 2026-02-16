Báo Tiền Phong mở rộng hệ sinh thái sự kiện - thể thao Chiến lược chuyển mình

TP - Trên nền tảng chính trị vững chắc và truyền thống tiên phong của báo chí cách mạng Việt Nam, Tiền Phong không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chính luận, đồng hành cùng thanh niên, mà còn chủ động mở rộng sứ mệnh trong bối cảnh mới của báo chí hiện đại.

5 giờ sáng. Cụm sân Pickleball D-JOY (TPHCM) còn vắng tiếng khán giả. Ánh đèn nhà thi đấu bật sáng, mặt sân xanh hiện lên rõ từng đường kẻ. Anh Vũ Huy Thiêm, cán bộ báo Tiền Phong, đã có mặt bên sân, cúi nhanh kiểm tra lưới, nhìn đồng hồ, lật cuốn sổ ghi chằng chịt ký hiệu.

6 giờ. Nhân sự kỹ thuật vào vị trí. Bộ đàm vang lên những câu ngắn gọn. Lịch thi đấu được dán kín bảng thông tin. Trên tay anh Thiêm, từng mốc giờ được gạch chân lại lần cuối: Vận động viên, trọng tài, kịch bản truyền thông, phương án dự phòng... “Làm sự kiện thể thao khác làm báo thường ngày, nhưng có một điểm chung: Không được phép sai”, anh Thiêm nói nhanh, rồi bước gấp về khu kỹ thuật.

7 giờ. Khán đài bắt đầu kín chỗ. Tiếng bóng pickleball bật nhanh, dồn dập. Những trận đấu đầu tiên khởi động bầu không khí sôi động của Giải Vô địch Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công 2025 - giải thể thao mới nhất trong hệ sinh thái sự kiện của báo Tiền Phong.

Giữa cao trào trên sân, những người Tiền Phong như anh Vũ Huy Thiêm vẫn lặng lẽ “phía sau ánh đèn”, theo sát từng “nhịp chảy” của giải đấu: Truyền thông trước, trong và sau giải, dữ liệu người tham gia, tương tác mạng xã hội, kết nối đối tác, duy trì cộng đồng người chơi khi tiếng còi khép lại mỗi ngày thi đấu. Ở đó, tổ chức sự kiện không còn là câu chuyện hậu cần, mà đã trở thành một phần của chiến lược báo chí - nơi mỗi giải đấu vừa diễn ra trên mặt sân, vừa lan tỏa trong đời sống xã hội và không gian truyền thông.

Những “lần đầu tiên” mang tính chiến lược

Những năm gần đây, báo Tiền Phong từng bước tái định vị mình thành một chủ thể kiến tạo giá trị xã hội thông qua việc xây dựng hệ sinh thái sự kiện - thể thao - truyền thông mang tính chiến lược. Đây là bước đi thể hiện tư duy dài hạn, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại và yêu cầu mới của công tác truyền thông quốc gia.

Sự chuyển mình này không diễn ra đột ngột, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hơi, tích lũy kinh nghiệm và hoạch định chiến lược qua nhiều năm. Trên nền tảng ấy, năm 2025 được xác định là cột mốc bản lề khi báo Tiền Phong lần đầu tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn, như: Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải; Giải Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công; Giải Tiền Phong Half Marathon.

Các giải đấu thể thao không được tổ chức theo cách phong trào, mà được thiết kế như những sản phẩm truyền thông tổng thể, kết hợp chặt chẽ giữa thể thao, câu chuyện thương hiệu, truyền hình trực tiếp, nền tảng số và tương tác cộng đồng. Mỗi giải đấu trở thành một nền tảng kết nối xã hội, quy tụ vận động viên phong trào, giới trẻ, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý và công chúng yêu thể thao, qua đó định hình rõ nét mô hình “báo chí kiến tạo sự kiện”.

Gần 3.000 vận động viên tạo nên bầu không khí sôi động tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần đầu tiên được báo Tiền Phong tổ chức ở TPHCM Ảnh: Trọng Tài

Từ định hướng chiến lược đến hành lang pháp lý

Bước chuyển của báo Tiền Phong diễn ra trong bối cảnh hành lang pháp lý cho báo chí Việt Nam đang được hoàn thiện theo hướng mở, minh bạch và tạo điều kiện cho đổi mới. Luật Báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 1/7/2026, lần đầu xác lập rõ 8 nhóm nguồn thu hợp pháp của cơ quan báo chí.

Trong bối cảnh đó, việc báo Tiền Phong chủ động phát triển hệ sinh thái sự kiện - thể thao có thể xem là bước đi sớm, mở ra không gian mới cho mô hình báo chí - kinh tế - cộng đồng, vừa phù hợp thực tiễn, vừa phù hợp hành lang pháp lý, hướng tới phát triển bền vững.

Nền móng đã được kiểm chứng

Trước năm 2025, báo Tiền Phong đã tạo dựng uy tín vững chắc thông qua hàng loạt sự kiện lớn: Hoa hậu Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong; Siêu cúp Bóng đá Quốc gia; Giải Vô địch Golf Quốc gia; Giải golf Vì Tài năng trẻ Việt Nam…

Mô hình phát triển của báo Tiền Phong trong giai đoạn phát triển mới sẽ xoay quanh ba trục chính: Thứ nhất, chuyển dịch mạnh từ báo chí một chiều sang hệ sinh thái đa chiều, nơi độc giả trở thành trung tâm. Thứ hai, kết nối sâu hơn giữa nội dung báo chí và trải nghiệm đời sống thực thông qua các sự kiện. Thứ ba, gắn hoạt động kinh tế báo chí với các giá trị xã hội như sức khỏe cộng đồng, giáo dục, trách nhiệm xã hội.

Thực tiễn tổ chức cho thấy, việc mở rộng sang các mô hình mới không phải là bước đi ngẫu hứng, mà là sự tiếp nối có tính toán từ nền tảng kinh nghiệm, năng lực tổ chức và uy tín thương hiệu đã được kiểm chứng.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 và top 5 Miss Universe VietNam 2023 chinh phục Giải Vô địch Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công 2025 Ảnh: Dương Triều

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đánh giá: Báo Tiền Phong là một trong những cơ quan báo chí tổ chức nhiều sự kiện thể thao nhất hiện nay, với chất lượng chuyên môn và chuỗi truyền thông mạnh mẽ trước, trong và sau giải, góp phần xây dựng hình ảnh cho địa phương đăng cai.

Định vị mới mang thương hiệu Tiền Phong

Báo Tiền Phong đang từng bước mở rộng vai trò thành một thương hiệu truyền thông - tổ chức sự kiện - kiến tạo cộng đồng. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhấn mạnh: “Mỗi sự kiện không phải hoạt động bên lề, mà là một phần chiến lược của tòa soạn”.

Nếu năm 2025 là bước khởi đầu cho một hệ sinh thái rộng mở, thì những năm tới sẽ là hành trình lan tỏa - nơi mỗi sự kiện, mỗi hoạt động đều chung một nhịp: Vì cộng đồng, vì tương lai, vì một Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng vươn lên.