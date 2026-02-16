Động lực tăng trưởng mới từ các dự án hạ tầng giao thông phía Nam

TP - Năm 2025 khép lại với dấu mốc về các dự án án trọng điểm quốc gia lần lượt về đích dịp 80 năm Quốc khánh và ngày 19/12 để chào mừng Đại hội Đảng. Trong những dự án đó, có nhiều dự án giao thông lớn khu vực phía Nam được khánh thành, thông xe, góp phần quan trọng tạo đột phá, xoá điểm nghẽn về hạ tầng giao thông để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.

Trong các dự án trọng điểm về giao thông khu vực phía Nam thông xe, khánh thành trong năm 2025, có thể kể tới khánh thành Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 (Vành đai 3 TPHCM) ngày 19/8. Dự án dài hơn 8km, có tổng mức đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng, rút ngắn hành trình từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) đến TPHCM; tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân, phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị TPHCM; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ, mở ra không giai phát triển mới, đặc biệt khu vực dự án đi qua.

Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng với cảnh thiên nhiên hữu tình

Cũng trong ngày 19/8, dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long (tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre cũ) đã khánh thành, với tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng. Cây cầu dây văng này hoàn toàn do người Việt thực hiện, vượt tiến độ 5 tháng. Cây cầu mới đã chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, quá tải của cầu Rạch Miễu, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110km đã chính thức đưa vào khai thác, nối thông cao tốc về vùng đất cực Nam Tổ quốc

Chỉ 3 tháng sau, ngày 19/12, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuyến chính cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng thông xe. Từ ngày 19/1/2026, tuyến cao tốc này đã mở cho xe lưu thông về tới Cà Mau, đánh dấu nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông về tới vùng đất cực Nam Tổ quốc. Dự án góp phần hình thành trục giao thông tốc độ cao, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, du lịch, tăng liên kết, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế, cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm của vùng, tạo động lực phát triển mới cho khu vực ĐBSCL, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cũng vào dịp 19/12, Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (nối Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang) tổng vốn 1.700 tỷ đồng cũng hoàn thành, đưa vào khai thác. Dự án này góp phần giảm tải cho Quốc lộ 80, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang về Cần Thơ và TPHCM; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các khu công nghiệp, nông nghiệp, trung tâm logistics và du lịch trong khu vực.

Cầu Rạch Miễu 2 và Cầu Nhơn Trạch (dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch) được chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Giữ vai trò chủ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm phía Nam, ông Trần Văn Thi – Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) đánh giá, những tuyến đường, cây cầu mới hoàn thành, đưa vào khai thác góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt giao thông khu vực ĐBSCL, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực có dự án đi qua, mở ra không gian phát triển mới rộng lớn hơn, để các địa phương tự tin hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho những năm tiếp theo. “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được tin tưởng giao làm chủ đầu tư các dự án này, và luôn nỗ lực, phấn đầu từng ngày để hoàn thành những công trình đó đúng tiến độ, chất lượng đề ra, không phụ lòng tin tưởng của các cấp ngành, địa phương và nhân dân”, ông Thi nói. Cũng theo ông Thi, quá trình thi công các dự án cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhưng được sự hỗ trợ từ Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, nỗ lực từ các nhà thầu, từng công nhân, kỹ sư, các dự án đã về đích đúng hạn.