Bộ tượng ngựa Bính Ngọ vinh hoa: Căng tràn nhựa sống, khát vọng thành công

TP - Hướng đến mùa Tết Bính Ngọ, hãng sứ nổi tiếng Minh Long giới thiệu bộ sưu tập tượng ngựa Bính Ngọ vinh hoa. Đây là dòng quà tặng nghệ thuật mang thông điệp về khát vọng vươn xa, thành công và sự bền bỉ trong hành trình kiến tạo những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Bộ sưu tập Bính Ngọ vinh hoa gồm nhiều tạo tác với ngôn ngữ tạo hình khác nhau, tiêu biểu là tượng Thiên lý mã và tượng Bảo mã.

Thông điệp về giá trị cuộc sống

Tượng Thiên lý mã được khắc họa trong dáng phi nước đại, cơ bắp căng tràn với đôi cánh dang rộng tượng trưng cho tinh thần bứt phá và khởi đầu mạnh mẽ. Đây là hình tượng dành cho người trẻ, người khởi nghiệp hoặc những ai đang bước vào hành trình mới với nhiều kỳ vọng và động lực.

Lần đầu tiên Minh Long ứng dụng men lưu ly xanh trong chế tác tượng linh vật

Trong khi đó, tượng Bảo mã mang nhịp điệu trầm tĩnh, khoan thai ở đỉnh cao thành công. Dáng ngựa hiên ngang, bờm tung gió, từng thớ cơ căng tràn sức sống, đôi mắt sáng điềm tĩnh như người đã trải qua thử thách mà vẫn giữ tâm thế vững vàng. Yên cương điểm hoa sen - biểu trưng cho nền tảng vững chắc và vẻ đẹp thanh cao song hành cùng quyền lực. Bảo mã tượng trưng cho giai đoạn viên mãn, tự tại trong hành trình của mỗi người.

Tinh hoa sứ Minh Long

Tượng Thiên lý mã gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa trong năm mới

Điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập là Tượng Bảo mã phiên bản men lưu ly xanh. Lần đầu tiên Minh Long ứng dụng sắc men từng gắn với kiến trúc cung đình vào chế tác tượng linh vật. Đây là dòng men khó bậc nhất trong kỹ thuật men chảy, đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ nung và kỹ thuật phủ men tinh tế. Sắc xanh trong sâu trải dọc thân ngựa, tựa ngọc lưu ly ôm lấy dáng hình uyển chuyển, tạo nên vẻ đẹp “như ngọc mà không phải ngọc”, giao hòa giữa đất và lửa, giữa cổ điển và hiện đại, phản chiếu tâm thế người đã đi qua thử thách và tỏa sáng từ nội tâm.

Tượng Bảo mã trắng trang trí vàng có kích thước 23,5 cm và 10,5 cm

Để đạt tỷ lệ và thần thái chuẩn mực, đội ngũ nghệ nhân Minh Long đã nghiên cứu hàng trăm phác thảo, điều chỉnh dáng đứng, cấu trúc cơ bắp và chuyển động liên tục. Mỗi tác phẩm là kết tinh của thời gian, kỹ thuật và tâm huyết, mang theo câu chuyện riêng về hành trình vươn lên và giữ vững giá trị cốt lõi của Minh Long.

Được thiết kế hài hòa với nhiều không gian trưng bày, bộ sưu tập tượng ngựa Bính Ngọ vinh hoa không chỉ là quà tặng ý nghĩa trong dịp Tết, mà còn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ bền vững. Qua đó, Minh Long tiếp tục kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ tạo tác, đưa giá trị truyền thống vào nhịp sống đương đại, để lời chúc năm mới vinh hoa trở thành thông điệp đồng hành suốt năm Bính Ngọ.