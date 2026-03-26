Tự hào kỷ lục 1 triệu cây, Panasonic tiếp tục hành trình 'Sống khỏe góp xanh'

Sau dấu mốc 1 triệu cây xanh được phủ khắp Việt Nam, Panasonic Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình phát triển bền vững bằng những hoạt động giàu tính kết nối cộng đồng. Không chỉ trồng thêm 9.000 cây mới, doanh nghiệp còn đẩy mạnh nhiều sáng kiến nhằm lan tỏa tinh thần “Sống khỏe góp xanh”, đặc biệt đến thế hệ trẻ – những người đang định hình tương lai sống xanh.

9.000 cây xanh mới được phủ xanh

Ngày 28 tháng 02 vừa qua, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy (Thái Bình), nơi Panasonic cùng đối tác, khách hàng, báo chí và các bạn trẻ trực tiếp tham gia trồng 9.000 cây xanh. Các giống cây bản địa được lựa chọn nhằm đảm bảo khả năng thích nghi lâu dài, góp phần phục hồi hệ sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng. Hoạt động này nằm trong hai chương trình “Sống khỏe góp xanh” và “Vì một Việt Nam xanh”, tiếp nối hành trình đã được khởi động từ năm 2022.

Đại diện của Panasonic chia sẻ trong lễ trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy, Thái Bình

Điểm đặc biệt của “Sống khỏe góp xanh 2025” nằm ở cách Panasonic lan toả xanh đến khách hàng nhiều hơn biến mỗi hành vi tiêu dùng thành một hành động vì môi trường. Theo đó, với mỗi sản phẩm được bán ra trên nền tảng trực tuyến, một cây rừng sẽ được trồng, đi kèm mã số để người dùng theo dõi hành trình phát triển.

Từ cánh rừng xanh đến sức mạnh cộng đồng cho một tương lai bền vững

Không dừng lại ở trồng rừng, Panasonic tiếp tục mở rộng hành trình bằng việc nuôi dưỡng nhận thức và cảm hứng sống xanh. Các hoạt động trên mạng xã hội chương trình đã thu hút hơn 4.700 người tham gia, chia sẻ những câu chuyện và góc nhìn tích cực về lối sống bền vững. Tinh thần “gieo mầm xanh” không chỉ dừng lại trên môi trường trực tuyến mà còn được Panasonic mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia tự tay vun trồng và chứng kiến sự lớn lên của những mầm xanh. Chính những kết nối gần gũi này đã biến thông điệp môi trường trở nên sống động và dễ lan tỏa hơn bao giờ hết.

Tinh thần gieo mầm xanh được Panasonic triển khai từ hoạt động góp xanh trên mạng xã hội đến trải nghiệm vun trồng thực tế

Song song đó, Panasonic đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng một thế hệ xanh thực thụ – những người sẽ định hình tương lai của xã hội. Trong năm 2025, Panasonic đã triển khai chuỗi hoạt động hợp tác cùng các trường đại học như Trường Đại học Ngoại Thương và Đại học RMIT Vietnam. Thông qua các cuộc thi sáng tạo, talkshow và hoạt động tương tác, chương trình đã tiếp cận và truyền cảm hứng sống xanh đến hàng nghìn sinh viên, thế hệ thủ lĩnh Gen G tiềm năng.

Panasonic đồng hành cùng sinh viên trường đại học Ngoại Thương tại những sân chơi học thuật uy tín

Bằng cách kết nối từ cánh rừng đến cộng đồng và thế hệ kế cận, Panasonic đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái bền vững, nơi mỗi cá nhân đều có thể góp phần vào mục tiêu chung. Hành trình này cũng song hành với chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, khi Panasonic liên tục giới thiệu các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao sức khỏe người dùng. Những đổi mới này không chỉ hướng đến sự tiện nghi, mà còn đặt nền tảng cho một lối sống bền vững hơn.

Với định hướng dài hạn, Panasonic Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đặt môi trường và sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ, trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn, doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vai trò là đối tác tin cậy trong hành trình kiến tạo một tương lai xanh – nơi con người sống khỏe, hài hòa cùng thiên nhiên.