Nhà báo Lưu Minh Vũ: 'Trung thực là phẩm chất cốt lõi của người làm báo'

Sáng 20/3, Ban Sinh viên - Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong đã tổ chức buổi giao lưu giữa nhà báo Lưu Minh Vũ với các bạn thực tập sinh, cộng tác viên và sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Trong buổi trò chuyện, có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khiến người ta trăn trở: "Điều gì là quan trọng nhất với một nhà báo, thưa anh?" Nhà báo Lưu Minh Vũ trả lời ngay: "Sự trung thực."
Anh chia sẻ một cách chân thành: "Phẩm chất này đến từ chính cách sống của mình. Mình không cần nịnh bợ, không được giả dối. Nếu không thật, khán giả sẽ không tin mình. Đặc biệt, với những người làm chương trình truyền hình, nếu không thật thà, trung thực thì sẽ chẳng có khán giả nào muốn tham gia cùng mình cả."
Câu trả lời của tiền bối đã dành gần ba thập kỷ gắn bó với “Đường lên đỉnh Olympia” và “Hãy chọn giá đúng” như một lời nhắc nhở về đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt dành cho những “phóng viên tập sự”.
Nhà báo Lưu Minh Vũ phân tích: Cùng là nghề viết, văn học nghệ thuật cần thiên phú, một tố chất đặc biệt; nhưng với nghề báo, anh khẳng định: "Bạn không cần phải có thiên phú. Bạn chỉ cần một thứ duy nhất là sự trung thực." Điều này lý giải vì sao có những bài báo không hoa mỹ, không cầu kỳ về ngôn từ nhưng vẫn khiến người đọc đón nhận và nhớ lâu. Bởi đằng sau đó là một con người thật, một thông tin thật, một thái độ sống thật. "Hãy cứ sống thật, làm thật để tạo dựng niềm tin. Khi đã có được niềm tin, tác phẩm hay sản phẩm của mình tự nhiên sẽ được khán giả đón nhận."
Theo anh, báo chí có vai trò chính là mang lại thông tin cho độc giả và sẽ mất đi vị thế nếu thiếu sự trung thực. "Đầu tiên và quan trọng nhất, công chúng cần thông tin từ nhà báo. Họ cần biết thông tin đó có đúng không, có hữu ích cho họ không. Báo chí khác với văn hóa nghệ thuật ở chỗ: văn hóa nghệ thuật giúp người ta tìm thấy cách sống, còn báo chí giúp người ta biết mình đang sống trong điều gì." Người làm báo trung thực không chỉ là người không nói dối, mà còn là người dũng cảm đối diện với sự thật, dù sự thật đó có thể không có lợi cho mình.
Khi được hỏi về khát vọng làm nên những điều lớn lao với nghề báo, nhà báo Lưu Minh Vũ có cách nhìn rất thực tế: "Các bạn trẻ mới làm báo không cần phải nghĩ quá nhiều đến những điều lớn lao. Tác phẩm của mình giúp được một ai đó, một tập thể nào đó, như vậy là đáng quý rồi."
Anh cũng thẳng thắn khi nói về cách người trẻ thường nói “đam mê nghề báo”. Anh cho rằng, cách dùng từ “đam mê” đôi khi chưa thực sự phù hợp với tính chất của công việc này. "Tôi không hay dùng từ 'đam mê' với nghề báo. Tôi hay dùng từ 'tình yêu' hay 'mong muốn' với nghề thì đúng hơn. Động lực lớn nhất là được sống theo điều mình thích, được làm theo điều mình mong muốn, được viết, được nói lên suy nghĩ của mình."
Với anh, tình yêu nghề được thể hiện qua những việc nhỏ nhất: "Khi đã chọn làm, đã chọn dấn thân, thì đừng suy nghĩ về được và mất. Các bạn cứ làm, cứ cống hiến, cái 'được' sẽ luôn nhiều hơn cái 'mất'. Các bạn phải làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn thay vì chỉ ngồi tính toán thiệt hơn. Hãy cứ làm hết mình đi, còn lại mọi thứ sẽ tự đến."
Nhắc về công việc hàng ngày ở VTV3, anh Lưu Minh Vũ cười: "Ồ, vui lắm!" "Làm giải trí thì phải vui. Người ta đi chơi, và người làm chương trình cũng phải có cảm giác như đang chơi cùng khán giả. Bởi vì giải trí là để mang lại tiếng cười, mà muốn làm người khác vui thì trước hết mình phải vui, phải cười đã. Khi mình thực sự vui, niềm vui đó sẽ lan tỏa đến sản phẩm và đến với mọi người."
Phần cuối buổi trò chuyện, nhà báo Lưu Minh Vũ dành những lời tâm huyết nhất cho các nhà báo tương lai: "Các bạn đừng ngại chuyện 'báo chí sáp nhập, mình không xin được việc'. Làm báo bây giờ khác ngày xưa rồi. Các bạn không cần phải vào cơ quan báo chí nào đó mới là nhà báo. Không cần thẻ nhà báo mới được làm báo. Các bạn có thể tự làm trang của mình, kênh Youtube của mình." Nhưng dù làm ở đâu, bằng phương tiện gì, anh nhắn nhủ: "Có một thứ đã qua thì không bao giờ quay trở lại là tuổi trẻ. Các bạn hiện đang có sức trẻ, đó là lợi thế rất lớn. Đừng lo lắng quá. Hãy cứ sống thật, làm thật, viết thật, mọi cánh cửa sẽ rộng mở."
Chính sự trung thực đã giúp nhà báo Lưu Minh Vũ đi một con đường riêng đủ bền bỉ để được ghi nhận và đủ thuyết phục để được khán giả tin yêu.
