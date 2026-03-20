Nhà báo Lưu Minh Vũ: 'Trung thực là phẩm chất cốt lõi của người làm báo'

SVO - Khi ai cũng có thể viết, quay và chia sẻ thông tin, báo chí dường như không còn là đặc quyền hay “địa hạt” riêng của người làm nghề chuyên nghiệp. Với nhà báo Lưu Minh Vũ, người có gần 30 năm làm nghề tại VTV, để được tin và được nhớ, người làm báo vẫn phải bắt đầu từ một giá trị không thể thay thế: sự trung thực.

Sáng 20/3, Ban Sinh viên - Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong đã tổ chức buổi giao lưu giữa nhà báo Lưu Minh Vũ với các bạn thực tập sinh, cộng tác viên và sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Trong buổi trò chuyện, có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khiến người ta trăn trở: "Điều gì là quan trọng nhất với một nhà báo, thưa anh?" Nhà báo Lưu Minh Vũ trả lời ngay: "Sự trung thực."

Anh chia sẻ một cách chân thành: "Phẩm chất này đến từ chính cách sống của mình. Mình không cần nịnh bợ, không được giả dối. Nếu không thật, khán giả sẽ không tin mình. Đặc biệt, với những người làm chương trình truyền hình, nếu không thật thà, trung thực thì sẽ chẳng có khán giả nào muốn tham gia cùng mình cả."

Nhà báo Lưu Minh Vũ là một trong những gương mặt kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh nổi tiếng với lối dẫn dắt thông minh, hóm hỉnh tại các chương trình quốc dân như “Hãy chọn giá đúng” và đặc biệt là "Đường lên đỉnh Olympia", anh vừa là người dẫn chương trình, vừa trực tiếp tham gia biên soạn hệ thống câu hỏi cho thí sinh.

Câu trả lời của tiền bối đã dành gần ba thập kỷ gắn bó với “Đường lên đỉnh Olympia” và “Hãy chọn giá đúng” như một lời nhắc nhở về đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt dành cho những “phóng viên tập sự”.

Nhà báo Lưu Minh Vũ phân tích: Cùng là nghề viết, văn học nghệ thuật cần thiên phú, một tố chất đặc biệt; nhưng với nghề báo, anh khẳng định: "Bạn không cần phải có thiên phú. Bạn chỉ cần một thứ duy nhất là sự trung thực." Điều này lý giải vì sao có những bài báo không hoa mỹ, không cầu kỳ về ngôn từ nhưng vẫn khiến người đọc đón nhận và nhớ lâu. Bởi đằng sau đó là một con người thật, một thông tin thật, một thái độ sống thật. "Hãy cứ sống thật, làm thật để tạo dựng niềm tin. Khi đã có được niềm tin, tác phẩm hay sản phẩm của mình tự nhiên sẽ được khán giả đón nhận."

Toàn cảnh buổi giao lưu giữa nhà báo Lưu Minh Vũ và các sinh viên tại Báo Tiền Phong.

Theo anh, báo chí có vai trò chính là mang lại thông tin cho độc giả và sẽ mất đi vị thế nếu thiếu sự trung thực. "Đầu tiên và quan trọng nhất, công chúng cần thông tin từ nhà báo. Họ cần biết thông tin đó có đúng không, có hữu ích cho họ không. Báo chí khác với văn hóa nghệ thuật ở chỗ: văn hóa nghệ thuật giúp người ta tìm thấy cách sống, còn báo chí giúp người ta biết mình đang sống trong điều gì." Người làm báo trung thực không chỉ là người không nói dối, mà còn là người dũng cảm đối diện với sự thật, dù sự thật đó có thể không có lợi cho mình.

Phùng Thanh Loan, sinh viên năm nhất Trường Đại học Đại Nam, đặt câu hỏi về vai trò của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nguyễn Quỳnh Anh, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Thủy lợi, đặt câu hỏi cho nhà báo Lưu Minh Vũ về cơ hội theo đuổi báo chí từ sinh viên không chuyên.

Hồ Vĩnh Bảo Long, sinh viên năm tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực tập sinh tại Ban Sinh Viên-Hoa Học Trò, đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa nhà báo hiện nay và thế hệ trước.

Khi được hỏi về khát vọng làm nên những điều lớn lao với nghề báo, nhà báo Lưu Minh Vũ có cách nhìn rất thực tế: "Các bạn trẻ mới làm báo không cần phải nghĩ quá nhiều đến những điều lớn lao. Tác phẩm của mình giúp được một ai đó, một tập thể nào đó, như vậy là đáng quý rồi."

Anh cũng thẳng thắn khi nói về cách người trẻ thường nói “đam mê nghề báo”. Anh cho rằng, cách dùng từ “đam mê” đôi khi chưa thực sự phù hợp với tính chất của công việc này. "Tôi không hay dùng từ 'đam mê' với nghề báo. Tôi hay dùng từ 'tình yêu' hay 'mong muốn' với nghề thì đúng hơn. Động lực lớn nhất là được sống theo điều mình thích, được làm theo điều mình mong muốn, được viết, được nói lên suy nghĩ của mình."

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Ban Sinh Viên- Hoa Học Trò - tặng hoa cảm ơn nhà báo Lưu Minh Vũ trong buổi trò chuyện.

Với anh, tình yêu nghề được thể hiện qua những việc nhỏ nhất: "Khi đã chọn làm, đã chọn dấn thân, thì đừng suy nghĩ về được và mất. Các bạn cứ làm, cứ cống hiến, cái 'được' sẽ luôn nhiều hơn cái 'mất'. Các bạn phải làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn thay vì chỉ ngồi tính toán thiệt hơn. Hãy cứ làm hết mình đi, còn lại mọi thứ sẽ tự đến."

Nhắc về công việc hàng ngày ở VTV3, anh Lưu Minh Vũ cười: "Ồ, vui lắm!" "Làm giải trí thì phải vui. Người ta đi chơi, và người làm chương trình cũng phải có cảm giác như đang chơi cùng khán giả. Bởi vì giải trí là để mang lại tiếng cười, mà muốn làm người khác vui thì trước hết mình phải vui, phải cười đã. Khi mình thực sự vui, niềm vui đó sẽ lan tỏa đến sản phẩm và đến với mọi người."

Nhà báo Lưu Minh Vũ và nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn thực tập sinh, cộng tác viên và sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Phần cuối buổi trò chuyện, nhà báo Lưu Minh Vũ dành những lời tâm huyết nhất cho các nhà báo tương lai: "Các bạn đừng ngại chuyện 'báo chí sáp nhập, mình không xin được việc'. Làm báo bây giờ khác ngày xưa rồi. Các bạn không cần phải vào cơ quan báo chí nào đó mới là nhà báo. Không cần thẻ nhà báo mới được làm báo. Các bạn có thể tự làm trang của mình, kênh Youtube của mình." Nhưng dù làm ở đâu, bằng phương tiện gì, anh nhắn nhủ: "Có một thứ đã qua thì không bao giờ quay trở lại là tuổi trẻ. Các bạn hiện đang có sức trẻ, đó là lợi thế rất lớn. Đừng lo lắng quá. Hãy cứ sống thật, làm thật, viết thật, mọi cánh cửa sẽ rộng mở."

Chính sự trung thực đã giúp nhà báo Lưu Minh Vũ đi một con đường riêng đủ bền bỉ để được ghi nhận và đủ thuyết phục để được khán giả tin yêu.

