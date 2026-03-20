Tốt nghiệp song bằng trong 4 năm, nữ giảng viên gen Z chọn lan tỏa tri thức từ những điều nhỏ bé

SVO - Tốt nghiệp song bằng tại Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ trong 4 năm, từng có thời gian làm báo trước khi chuyển hướng sang giảng dạy, Đỗ Thị Phương Mai (sinh năm 2002) hiện là giảng viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC). Hành trình của cô cho thấy sự bền bỉ trong học tập, lựa chọn rõ ràng trong nghề nghiệp và mong muốn lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.

Học bằng kép: Thử thách từ thời gian và áp lực

Đỗ Thị Phương Mai tốt nghiệp hai ngành thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội gồm Báo chí (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ) trong vòng 4 năm.

Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với ngành Báo chí của Mai bắt đầu khá tình cờ. Đây là nguyện vọng được cô đặt ở vị trí cuối khi đăng ký xét tuyển đại học. Tuy nhiên, trong quá trình học tập và trải nghiệm, cô dần gắn bó với ngành và có cơ hội làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Phương Mai tốt nghiệp song bằng tại Đại học Quốc gia Hà Nội trong 4 năm.

Trong khi đó, lựa chọn học song bằng khiến quỹ thời gian của nữ sinh gần như kín hoàn toàn. Toàn bộ thứ Bảy và Chủ nhật được dành cho việc học văn bằng hai, kéo dài từ 7h30 sáng đến 5h30 chiều. Các ngày trong tuần, cô tập trung cho chương trình chính. “Gần như không có cuối tuần nào được nghỉ, mình chỉ có học và học”, Mai chia sẻ.

Không chỉ dày đặc về thời gian, áp lực còn đến từ các kỳ thi liên tiếp. Lịch thi của hai trường thường diễn ra sát nhau, có khi đầu tháng thi một trường, cuối tháng tiếp tục thi trường còn lại. Khối lượng kiến thức lớn buộc cô phải duy trì kỷ luật cao trong học tập.

Với Phương Mai, sự quyết tâm và nỗ lực giúp cô chinh phục những mục tiêu đã đặt ra

Trong quá trình này, nhiều sinh viên đã lựa chọn dừng lại hoặc bảo lưu. Tuy nhiên, với sự yêu thích và sự hỗ trợ từ gia đình, Phương Mai kiên trì theo đuổi đến cùng và hoàn thành cả hai chương trình.

Chuyển hướng từ báo chí sang giảng dạy

Sau khi tốt nghiệp, Phương Mai có hơn 1,5 năm làm việc tại Báo Lao động Thủ đô. Công việc báo chí mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thực tế cũng như cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Phóng viên trẻ Phương Mai trong một buổi tác nghiệp tại sự kiện.

Tuy nhiên, sau một thời gian, cô quyết định chuyển hướng sang giảng dạy tiếng Trung – lĩnh vực gắn với chuyên môn học thuật của mình. Hiện tại, Phương Mai là giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC), đồng thời theo học Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

Theo Mai, lựa chọn này không chỉ giúp cô ổn định công việc mà còn cho phép theo đuổi đam mê truyền đạt tri thức. “Để sống có ích cho xã hội, trước hết phải hoàn thiện bản thân và làm tốt vai trò của mình”, cô chia sẻ. Với Mai, khi còn là sinh viên, nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập; khi đi làm, đó là hoàn thành tốt công việc được giao.

Ngoài công việc báo chí, Phương Mai còn được biết đến là một giảng viên trẻ

Lan tỏa tri thức và giá trị tích cực

Bên cạnh công việc giảng dạy, Phương Mai còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện. Nhận thấy nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tiếp cận với tiếng Trung, cô cùng bạn bè lập quỹ nhỏ và tổ chức các lớp học miễn phí.

Đối tượng mà nhóm hướng tới là trẻ em mồ côi, trẻ tại các làng SOS hoặc học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Các lớp học được xây dựng theo hướng bài bản, giúp các em có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ và mở rộng cơ hội trong tương lai. Ngoài ra, cô còn tham gia các hoạt động vẽ tranh gây quỹ từ thiện, hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi và các chương trình cộng đồng tại địa phương.

Yêu thích văn hóa truyền thống, Phương Mai thường xuyên tình nguyện tham gia các sự kiện.

Với niềm yêu thích văn hóa truyền thống, Phương Mai tích cực góp mặt trong các lễ hội với nhiều vai trò khác nhau như phóng viên đưa tin hoặc tham gia các nghi lễ. Cô cũng theo học và hỗ trợ các thầy trong các hoạt động thư pháp tiếng Trung tại các chương trình như Hội chữ Xuân, Văn Miếu.

Hiện tại, trong vai trò giảng viên, Phương Mai mong muốn mang đến cho sinh viên cách tiếp cận ngôn ngữ một cách hệ thống, đồng thời góp phần hình thành tư duy làm việc linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của thời đại. “Những gì mình làm hôm nay cũng là cách để mình tri ân những điều đã nhận được từ gia đình, thầy cô và xã hội”, cô nói.

(Ảnh: NVCC)