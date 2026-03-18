Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM Kiều Diễm nỗ lực tìm kiếm cơ hội diễn xuất trên màn ảnh Việt

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trước khi xuất hiện trong các dự án phim, tân binh màn ảnh Kiều Diễm đã hoạt động khá sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu ảnh và quảng cáo. Đây là cách cô thực hành những kiến thức đã học trên giảng đường.

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, năng động, cùng gương mặt sáng, Kiều Diễm (sinh năm 2002) từng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch quảng cáo. Những trải nghiệm trong môi trường quảng cáo giúp nữ diễn viên sớm làm quen với ống kính và nhịp làm việc chuyên nghiệp của các ê kíp sản xuất.

Với mong muốn theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc, Kiều Diễm theo học tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Ngoài việc học, cô tham gia biểu diễn tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Đây được xem là “cái nôi” đào tạo nhiều diễn viên điện ảnh quen thuộc với khán giả.

Việc hoạt động tại sân khấu kịch giúp Kiều Diễm tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trực tiếp trước khán giả, rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc và xây dựng nhân vật. Chính môi trường sân khấu đã giúp cô có thêm nền tảng vững vàng trước khi bước sang lĩnh vực phim ảnh.

“Tôi may mắn được diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ từ năm ba đại học. Với tôi, mỗi vở diễn và mỗi vai diễn đều là một dấu ấn. Đó là khoảng thời gian mình được học hỏi và trưởng thành rất nhiều trên sân khấu. Trước đây tôi từng có cơ hội đảm nhận vai chính trong vở Ám ảnh của đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu. Đây là một vai diễn để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm trên sân khấu”, nữ diễn viên nói.

Cơ duyên với điện ảnh đến với diễn viên Kiều Diễm khi cô tham gia bộ phim Tử chiến trên không. Vai diễn tiếp viên hàng không giúp cô có cơ hội trải nghiệm môi trường làm phim chuyên nghiệp, đánh dấu bước xuất hiện đầu tiên của nữ diễn viên trẻ trên màn ảnh rộng.

Sau dự án này, diễn viên Kiều Diễm tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất và tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Với cô, mỗi dự án điện ảnh đều là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt mới, việc xây dựng một dấu ấn riêng là điều không dễ dàng. Với nền tảng từ sân khấu kịch, kinh nghiệm làm việc trước ống kính trong các dự án khác nhau, Kiều Diễm từng bước định hình con đường của mình trong lĩnh vực diễn xuất.

#NSND Trần Ngọc Giàu #sân khấu Thế Giới Trẻ #diễn viên Kiều Diễm #phim Tử chiến trên không #trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM #nữ sinh #nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM

