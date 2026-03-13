Sau bất ổn liên miên trong 2025, THE BOYZ đã trở lại

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Tuệ Nghi
SVO - THE BOYZ sẽ tổ chức một buổi concert mới mang tên 'INTER-ZECTION', kéo dài ba ngày, từ ngày 24 đến 26/4, tại KSPO Dome ở Seoul.

INTER-ZECTION sẽ khám phá khái niệm về một không gian nơi những câu chuyện và thời gian của THE BOYZ giao thoa. Thông qua buổi hòa nhạc, nhóm dự định kết nối nhiều khoảnh khắc và bài hát mà họ đã xây dựng kể từ khi ra mắt thành một câu chuyện duy nhất trên sân khấu. Với phần dàn dựng sân khấu làm nổi bật các sản phẩm âm nhạc và hoạt động trong quá khứ cùng với nhiều màn trình diễn đa dạng, chương trình dự kiến ​​sẽ thể hiện hành trình của THE BOYZ một cách năng động và đa chiều.

ps26031301241.jpg

Năm ngoái, THE BOYZ đã mở rộng hoạt động toàn cầu bằng việc hoàn thành thành công concert dành cho người hâm mộ THE B LAND tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ tư, THE BLAZE, nhưng hủy một số show do lý do địa phương. Bất chấp những biến động lớn như thành viên Sangyeon nhập ngũ vào tháng Ba, trong khi Ju Haknyeon rời nhóm vào tháng Sáu sau các bê bối, họ đã củng cố bản sắc âm nhạc của mình bằng việc liên tiếp phát hành album đầy đủ thứ ba, Unexpected, và mini-album thứ mười, a;effect. Buổi concert sắp tới được kỳ vọng sẽ thể hiện một bố cục sân khấu mở rộng hơn như một sự tiếp nối của những hoạt động này.

Tuệ Nghi
